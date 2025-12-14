ETV Bharat / state

महाभारत काल से जुड़ा है भीम कुंड का इतिहास, 2024 की सुनामी का दिया इशारा, रहस्य बरकरार

छतरपुर: जलस्रोतों में जल का बढ़ना और कम होना आम बात हो सकती है. लेकिन छतरपुर जिले में ऐसा प्राचीन जलस्रोत भी मौजूद है जिसमें अचानक से बढ़ता पानी एक खतरनाक मैसेज देता है और आपदा के संकेत देता है. छतरपुर जिले में स्थित भीम कुंड की विशेषता है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का जलस्तर पहले ही बढ़ने लगता है. यह भीम कुंड महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है. फिलहाल हादसों के कारण प्रशासन ने कुंड में नहाने पर रोक लगा दी है.

गुफा जैसा बना है भीम कुंड

बुंदेलखण्ड का छतरपुर जिला अपने वैभवशाली इतिहास के लिए पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां मौजूद खजुराहो के मंदिर हों, बागेश्वर धाम का धार्मिक स्थल हो या फिर महाभारत काल का भीम कुंड हो, इन्हें देखने और जानने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं. भीम कुंड एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है. यह छतरपुर जिले के बड़ामलहरा तहसील के बाजना थाना इलाके में मौजूद है. यह एक गुफा जैसा बना हुआ है, इसलिए इसे भीम कुण्ड के नाम से जाना जाता है. भीम कुंड न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने गहरे रहस्यमयी इतिहास और पौराणिक कथाओं के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है.

यह कुंड सदियों से लोगों के लिए एक अद्भुत और चमत्कारी स्थल बना हुआ है. जिसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है. भीम कुंड एक गुफा में स्थित है, जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ नीचे जाते हैं, तो यहां पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्‍थर दिखाई देते हैं. यहां लाइट भी कम होती है, लेकिन यहां का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है. भीम कुंड के ठीक ऊपर बड़ा-सा कटाव है. जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं. इस कुंड का पानी नीला एक दम साफ दिखाई देता है. सूर्य की किरणें जब पानी पर गिरती है तो नजारा अद्भुत होता है.

महाभारत काल से जुड़ा भीम कुंड का इतिहास

इतिहासकार NK जैन बताते हैं, ''स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, भीम कुंड का संबंध सीधे महाभारत काल से है, जो बहुत ही प्राचीन और अद्भुत स्थल है. ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में वनवास काटा था. कहा जाता है कि जब द्रोपदी को प्यास लगी और उन्हें कहीं पानी नहीं मिला, तब महाबली भीम जिनके बाजुओं में दस हजार हाथियों का बल था, भीम ने अपनी गदा के प्रहार से धरती को चीरकर इस कुंड का निर्माण किया था. यही कारण है कि इसे लोग आज भी भीम कुंड के नाम से जानते हैं.''