ETV Bharat / state

महाभारत काल से जुड़ा है भीम कुंड का इतिहास, 2024 की सुनामी का दिया इशारा, रहस्य बरकरार

मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है रहस्यमयी भीमकुंड, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास, आपदा आने से पहले कुंड में होती है हलचल.

CHHATARPUR BHIMKUND MYSTERY
छतरपुर का रहस्यमयी भीम कुंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 1:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: जलस्रोतों में जल का बढ़ना और कम होना आम बात हो सकती है. लेकिन छतरपुर जिले में ऐसा प्राचीन जलस्रोत भी मौजूद है जिसमें अचानक से बढ़ता पानी एक खतरनाक मैसेज देता है और आपदा के संकेत देता है. छतरपुर जिले में स्थित भीम कुंड की विशेषता है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का जलस्तर पहले ही बढ़ने लगता है. यह भीम कुंड महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है. फिलहाल हादसों के कारण प्रशासन ने कुंड में नहाने पर रोक लगा दी है.

गुफा जैसा बना है भीम कुंड
बुंदेलखण्ड का छतरपुर जिला अपने वैभवशाली इतिहास के लिए पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां मौजूद खजुराहो के मंदिर हों, बागेश्वर धाम का धार्मिक स्थल हो या फिर महाभारत काल का भीम कुंड हो, इन्हें देखने और जानने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं. भीम कुंड एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है. यह छतरपुर जिले के बड़ामलहरा तहसील के बाजना थाना इलाके में मौजूद है. यह एक गुफा जैसा बना हुआ है, इसलिए इसे भीम कुण्ड के नाम से जाना जाता है. भीम कुंड न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने गहरे रहस्यमयी इतिहास और पौराणिक कथाओं के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है.

MAHABHARATA PERIOD BHIM KUND
गुफा जैसा बना है भीम कुंड (ETV Bharat)

यह कुंड सदियों से लोगों के लिए एक अद्भुत और चमत्कारी स्थल बना हुआ है. जिसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है. भीम कुंड एक गुफा में स्थित है, जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ नीचे जाते हैं, तो यहां पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्‍थर दिखाई देते हैं. यहां लाइट भी कम होती है, लेकिन यहां का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है. भीम कुंड के ठीक ऊपर बड़ा-सा कटाव है. जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं. इस कुंड का पानी नीला एक दम साफ दिखाई देता है. सूर्य की किरणें जब पानी पर गिरती है तो नजारा अद्भुत होता है.

महाभारत काल से जुड़ा भीम कुंड का इतिहास
इतिहासकार NK जैन बताते हैं, ''स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, भीम कुंड का संबंध सीधे महाभारत काल से है, जो बहुत ही प्राचीन और अद्भुत स्थल है. ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में वनवास काटा था. कहा जाता है कि जब द्रोपदी को प्यास लगी और उन्हें कहीं पानी नहीं मिला, तब महाबली भीम जिनके बाजुओं में दस हजार हाथियों का बल था, भीम ने अपनी गदा के प्रहार से धरती को चीरकर इस कुंड का निर्माण किया था. यही कारण है कि इसे लोग आज भी भीम कुंड के नाम से जानते हैं.''

BHIMKUND GIVES WARNING DISASTER
गुफा जैसा बना है भीम कुंड (ETV Bharat)

भीम कुंड देता है आपदा का संकेत
इतिहासकार यह भी बताते हैं कि, ''जब कभी भी आपदा होनी होती है तो छlरपुर में स्थित भीम कुंड आपदा के संकेत देता है. जिसका उदाहरण तब दिखा जब 2004 में सुनामी आई थी. तब भीम कुंड में बहुत तेज हलचल हुई थी, पानी 5 से 10 फीट ऊपर उछलने लगा था. भीम कुंड स्थल में रहने वाले लोग डर के कारण भाग गए थे.''

BHIMKUND GIVES WARNING DISASTER
भीम कुंड देता है आपदा का संकेत (ETV Bharat)

गहराई का रहस्य
इस कुंड की सबसे बड़ी विशेषता इसकी असीमित गहराई है. कई बार विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने इसकी गहराई मापने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी तलहटी तक नहीं पहुंच पाया है. कहा जाता है कि कुंड का पानी इतना साफ और नीला है कि नीचे की ओर देखने पर भी केवल अतल गहराई ही दिखाई देती है. यह भी माना जाता है कि कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े.

भीम कुंड धार्मिक और पर्यटन का बना केंद्र
छतरपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर स्थित भीम कुंड में दूर-दूर से लोग इस रहस्यमयी कुंड के दर्शन करने और इतिहास को जानने के लिए आते हैं. शांत वातावरण और हरे-भरे पेड़ों से घिरा यह स्थल पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव देता है. भीम कुंड सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि इतिहास, आध्यात्मिकता और अनसुलझे रहस्यों का एक संगम है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

मकर संक्रांति पर लगता है मेला,नहाने पर लगी रोक
महाभारत काल से जुड़े भीम कुंड का रहस्य अपने आप में अद्भुत है. इस कुंड पर मकर संक्रांति पर मेला लगता है. दूर-दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं. इस कुंड पर कई बार हादसे हो चुके हैं. जो लोग इसमें डूबे आज तक उनकी लाश नहीं मिली है. हादसों से बचने के लिए जिला प्रशासन ने नहाने पर रोक लगा दी है.

क्या कहते हैं इतिहासकार
इतिहासकार रिटायर्ड प्रोफेसर NK जैन बताते हैं, ''यह कुंड बहुत ही प्राचीन है और महाभारत काल से जुड़ा होना बताया जाता है. इसका पानी एक दम नीला है, जब सुनामी आई थी तो इस कुंड में भी हलचल हुई थी, आपदा के संकेत भी भीम कुंड देता है.''

TAGGED:

MAHABHARATA PERIOD BHIM KUND
BHIM KUND GIVES WARNING DISASTER
CHHATARPUR BHIM KUND TSUNAMI 2024
PANDAVAS STAYED BHIMKUND MP
CHHATARPUR BHIMKUND MYSTERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.