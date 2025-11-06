ETV Bharat / state

छतरपुर में खाद माफिया सक्रिय, नकली खाद की खेप जब्त, उत्तर प्रदेश से जुड़े गिरोह के तार

छतरपुर जिले में नकली खाद की सप्लाई. उत्तर प्रदेश से आए नकली खाद से भरा ट्रक जब्त. 4 लोग गिरफ्तार.

Chhatarpur Fake fertilizer
नौगांव में नकली खाद की खेप पकड़ी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read
छतरपुर : पूरे छतरपुर जिले में खाद के लिए किसान कई माह से परेशान हैं. रबी फसल की बोनी का समय चल रहा है. किसान खाद के लिए भटक रहे हैं. किसान एक-एक बोरी खाद के लिए दिनभर बिना खाये-पिये लाइन में लगे रहते हैं. फिर भी उन्हें खाद नसीब नहीं हो पा रहा है. वहीं, खाद माफिया किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. छतरपुर जिले में कई बार नकली खाद की खेप पकड़ी जा चुकी है. अब एक बार फिर एक ट्रक नकली खाद जब्त किया गया.

पुलिस व कृषि विभाग की टीम का छापा

छतरपुर कलेक्टर ने किसानों को समय पर खाद मिल सके, किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की है, जो किसानों को खाद वितरण सहित नकली खाद और ब्लैकमेलिंग पर नजर बनाये हुए है. एक बार फिर छतरपुर जिले के नौगांव में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने नकली खाद से भरा ट्रक पकड़ा. ट्रक से पैकिंग के लिए रखी सिलाई मशीन, कच्चा माल अवैध खाद की 240 बोरियां, भारत डीएपी इफको की 300 खाली बोरियां जब्त की गई हैं.

Chhatarpur Fake fertilizer
नकली खाद जब्त करने के बाद टीम के सदस्य (ETV BHARAT)

ट्रक से नकली खाद के साथ ही कई सामग्री जब्त

जब्त की गई खाद की कीमत 13 लाख 24 हजार रुपये आंकी गई है. कृषि उपसंचालक डॉ. आर.के. सिंह ने बताया "ग्राम मुड़वारा विकासखंड नौगांव में 240 बैग काला दानेदार सफेद बोरी एवं भारत डीएपी इफको कंपनी की प्रिंटेड 300, बोरी पैकिंग मशीन मय वाहन की जब्त की गई है. एफआईआर दर्ज करवाई गई है. कार्रवाई के दौरान नौगांव नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह लोधी, थाना प्रभारी बाल्मीक चौबे, उर्वरक निरक्षक सूरज भान पटेल एवं उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह मौजूद रहे.

पिछले साल भी नकली खाद पकड़ा था

नकली खाद बेचने ओर बनाने के मामले में नौगांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें अजय कुमार ग्राम पतारी रार कानपुर, उपदेश कुशवाहा ग्राम मुड़वारा नौगांव, शैलेन्द्र पाराशर ग्राम बरा नौगांव जिला छतरपुर और वीरेंद्र द्विवेदी ग्राम खेरा कसार जुझारनगर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. खाद माफिया के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं. पिछले साल भी किसानों को ऊंचे दामों पर नकली खाद बेचने के लिए राजस्थान के माफिया ने छतरपुर जिले के खाद माफिया से मिलकर एक ट्रक नकली खाद भेजा था.

नकली खाद सप्लाई करने वाले गिरोह की पड़ताल

इस मामले में नौगांव टीआई बाल्मीक चौबे ने बताया "एक ट्रक नकली खाद पकड़ा है. सिलाई मशीन, पैकिंग का सामान सहित खाली और भरी बोरियां जब्त की गई हैं. 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही. नकली खाद के तार कहां से जुड़े हुए हैं, इसकी सघनता से जांच की जा रही है."

CHHATARPUR FERTILIZER MAFIA
MADHYA PRADESH FARMERS
FERTILIZER CRISIS BLACKMAILING
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR FAKE FERTILIZER

