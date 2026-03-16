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रसोई गैस के बगैर खाने पकाने की जुगत, सुबह-शाम उपले थोपने-सुखाने में जुटी महिलाएं

छतरपुर : युद्ध की आग से LPG का चूल्‍हा ठंडा हो गया है. गांवों में मजबूर होकर महिलाओं को कंडे की आग पर रोटियां सेंकनी पड़ रही हैं. छतरपुर जिले में भी एलपीजी को लेकर हाहाकार है. सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में लगना पड़ता है, फिर भी जरूरी नहीं कि गैस मिल ही जाए. गांवों की हालत ज्यादा खराब है. अब महिलाएं कंडे का उपयोग कर देशी चूल्हे पर रोटियां सेंकने को मजबूर हैं.

रसोई गैस की किल्लत अब धीरे धीरे अपने चरम पर दिखाई देने लगी है, जिसका असर अब सीधे आम आदमी से लेकर खास तक दिखाई देने लगा है. होटलों, ढाबों पर सन्नाटा पसरने लगा है तो वहीं आम आदमी अब कंडे यानी उपलों के सहारे खाना बनाने के लिए मजबूर है. कंडे यानी उपलों को बनाने के लिए दिनभर महिलाएं मेहनत कर रही हैं, तब कहीं जाकर परिवार का पेट भर पा रहा है. अगर आने वाले समय में LPG की स्थिति नहीं सुधरी तो आम आदमी से लेकर खास आदमी की भी स्थिति बिगड़ जाएगी.

महिलाएं दिनभर उपले बनाने के काम में जुटी (ETV BHARAT)

गैस सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक लाइनें

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरें जैसे-जैसे सुनाई दे रही हैं, वैसे-वैसे अब लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं. रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ने लगी है. गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है. लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ गैस की लाइनों में दिखाई दे रहे हैं. सिलेंडर नहीं मिलने के कारण शहर सहित गांवों की महिलाएं मजबूरी में लकड़ी और उपलों (कंडा) पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं. उपलों को बनाने के लिए भी महिलाएं दिन-रात परिवार के साथ उपलों (कंडा) बनाकर सुखा रही हैं.

बड़े परिवारों में खाना बनाने की ज्यादा दिक्कत

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में गैस आपूर्ति और प्रभावित हो सकती है, जिसको लेकर अब परिवार की महिलाएं देशी इंतजाम में लगी हुई हैं. छतरपुर शहर के बायपास इलाके में रहने वाली फुला कुशवाहा बताती हैं "गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. मजबूरी में चूल्हे में कंडे लगाकर रोटी बनानी पड़ रही है." छात्रा भारती कुशवाहा का कहना है "गैस सिलेंडर नही मिल रहा. बड़ी दिक्कत है. हम लोगों का बड़ा परिवार है तो खाना बनाने में ज्यादा परेशानी है."