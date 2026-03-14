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छतरपुर में रसोई गैस के लिए सुबह 6 बजे से एजेंसियों पर उमड़ा हुजूम, पुलिस तैनात

छतरपुर में रसोई गैस के लिए सुबह 6 बजे से उमड़ा हुजूम ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर में रसोई गैस की किल्लत बढ़ती ही जा रही है. लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही एजेंसियों के बाहर लाइन में लगने को मजबूर हैं. शनिवार सुबह शहर की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सिलेंडर के इंतजार में खड़े नजर आए. बढ़ती भीड़ और शोरशराबे को देखते हुए एजेंसी संचालक को पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस के साये में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं.

शहर में रसोई गैस की किल्लत की फैली अफवाह और एक हफ्ते से रुकी होम डिलीवरी ने शनिवार को विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी. छतरपुर के पन्ना रोड स्थित स्वरूप गैस एजेंसी पर सुबह 6 बजे से ही उपभोक्ताओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि प्रशासन के हाथ-पांव फूलना शुरू हो गए. देखते ही देखते एजेंसी के बाहर आधा किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पुलिस की मौजूदगी में जैसे-तैसे सिलेंडरों का बंटना शुरू हुआ.

एक सप्ताह से भटक रहे ग्राहक

रसोई गैस की परेशान के लिए परेशान उपभोक्ताओं का कहना है "3 दिन से सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं लेकिन ना नम्बर लग रहा और ना ही सिलेंडर घर आ रहा है. सिर्फ साइबर अटैक का बहाना चल रहा है." उपभोक्ता जुनैद खान का कहना है "एक सप्ताह से न तो गैस की होम डिलीवरी हो रही है और न ही ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल काम कर रहा है. उन्होंने 8 दिन पहले बुकिंग कराई थी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला, जिस कारण अब उन्हें चूल्हा फूंकने को मजबूर होना पड़ रहा है."

छतरपुर में भी गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान (ETV BHARAT)

एजेंसी संचालक व प्रशासन बता रहे पोर्टल में प्रॉब्लम

गैस एजेंसी संचालक हरगोविंद गुप्ता कहते हैं "गैस की कोई दिक्कत नहीं है. सिस्टम ओवरलोड हो गया है, क्रेश हो गया है. बुकिंग लेट हो रही है, जिससे मानसिक दबाव ग्राहकों पर बन रहा है. केंद्र सरकार का निर्देश है 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर दिया जाएगा." छतरपुर के प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने बताया "क्राइसिस बिल्कुल नही है. सप्लाई पर्याप्त है. पोर्टल संबधी दिक्कत है, जो जल्दी दूर कर ली जाएगी."