'जहां भी मिलोगे जान से मार देंगे', छतरपुर में प्रेमी जोड़े को सता रहा हॉरर किलिंग का डर

छतरपुर: शादी के बाद एक प्रेमी युगल को जान जाने का खतरा सता रहा है. युवक-युवती डर के साए में जीने को मजबूर है. खतरे को देखते हुए प्रेमी जोड़ा शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचा और लिखित आवेदन देखकर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है. साथ ही उन्हें सुरक्षा दिलाने का आश्वासन दिया है.

जिला मुख्यालय छतरपुर स्थित एसपी कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि "हम लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं. करीब 4 महीने पहले हम दोनों लोगों ने अपनी मर्जी से आर्य मंदिर में शादी कर ली है. हम दोनों बालिग हैं और एक साथ रहना चाहते हैं. लेकिन हमारे परिवार वाले इस शादी से नाखुश हैं और हमें जान से मारने की फिराक में घूम रहे हैं. हम लोगों को लगातार जान से धमकियां मिल रही हैं. एसपी ऑफिस पहुंचे प्रेमी जोड़े ने ऐसा दावा किया है.

हरियाणा के आर्य मंदिर में की शादी

नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चौबारा निवासी जितेन्द्र अहिरवार ने बताया कि "उसने अलीपुरा की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया है. इस शादी से लड़की के मामा अन्य लोग नाखुश हैं. वे लोग हमे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. हम दोनों ने हरियाणा में आर्य मंदिर से विवाह किया है. पिछले 3 सालों से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था." फिलहाल, पीड़ित प्रेमी जोड़े ने एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है. वहीं एसपी अगम जैन मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने को जांच के लिए भेज दिया है.

'हमारी जान के पीछे पड़े हैं परिजन'

इस मामले में पीड़ित युवती ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं बालिग हूं. मेरी शादी से नाराज मेरे मामा और परिवार वाले मेरी और मेरे पति की जान के पीछे पड़े हुए है. वे लोग हमे मेसैज और वीडियो रिकॉर्डिंग भेजकर जान से मारने की धमकी दे रहे है. परिजनों का कहना है कि "जब मिलोगे तब मारेंगे."