डेढ़ लाख में उड़ीसा से दुल्हन लाने का सौदा, शादी के 2 दिन बाद सारे गहने लेकर फुर्र
छतरपुर में एक बार फिर लुटेरी दुल्हन गैंग का कारनामा. पीड़ित दूल्हा ने दलाल और दुल्हन की शिकायत पुलिस से की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 7:57 PM IST
छतरपुर : शादी के नाम पर लुटेरी दुल्हन गैंग की लूटपाट जारी है. एक बार फिर लुटेरी दुल्हन युवक को शादी के नाम पर लूटकर फरार हो गई. डेढ़ लाख में शादी का सौदा हुआ. दलाल ने पहले बागेश्वर धाम पर दुल्हन की मुंह दिखाई करवाई फिर छतरपुर के एक मंदिर में शादी हुई. शादी के दो दिन बाद दुल्हन अपना शिकार कर गहने लेकर फरार हो गई. पीड़ित दूल्हा अब न्याय की मांग के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है.
छतरपुर के मंदिर में हुई शादी
मामला छतरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बिजावर इलाके का है. 35 वर्षीय सोनू पाठक की शादी उड़ीसा की रहने वाली मनीषा नाम की युवती बताकर कराई गई. सम्बलपुर (उड़ीसा) निवासी दलाल काशीराम पल्लवी ने डेढ़ लाख रुपए लेकर शादी करवाई थी. दलाल द्वारा पहले युवक को 3 लड़कियां दिखाई गईं. इनमें से उसने मनीषा को पसंद किया. 13 मई 2026 को बागेश्वर धाम पर मुंह दिखाई की रस्म हुई. इसके बाद 14 मई को छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके के नरसिंह मंदिर में दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर ली.
दुल्हन ने तबियत खराब होने का बहाना बनाया
परिवार में खुशी का माहौल था और धूमधाम से नवविवाहिता का गृह प्रवेश ढोल-नगाड़ों के साथ कराया गया. पीड़ित दूल्हा के मुताबिक 16 मई को सुहागरात हुई, लेकिन 17 मई को नवविवाहिता ने अचानक तबीयत खराब होने की बात कही. इसके बाद 18 मई को उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया. अस्पताल में बाशरूम जाने का बहाना बनाकर दुल्हन सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई,.
घटना के बाद दूल्हा सोनू पाठक ने अपने परिजनों के साथ देर रात सिटी कोतवाली पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने बताया "शिकायत आई है. मामले की जांच कर रहे हैं."
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गांवों में फैला गैंग का नेटवर्क
छतरपुर और इसके आसपास के जिलों में लुटेरी दुल्हन गैंग लगातार अविवाहित युवकों को शिकार बना रही है. धोखाधड़ी होने के बाद लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं लेकिन पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती. छतपुर जिले के गांव-गांव में लुटेरी दुल्हन गैंग का नेटवर्क है. ये लोग शादी के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं और युवती के द्वारा गहने लूट लिए जाते हैं.