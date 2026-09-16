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बक्सवाहा तहसील दफ्तर पर लोकायुक्त का हल्लाबोल, कुर्सी छोड़ सरपट भागे कर्मचारी

बक्सवाहा तहसील दफ्तर पर लोकायुक्त का छापा ( ETV BHARAT )

क्लर्क ने मांगे 50 हजार,पीड़ित ने लोकायुक्त में दी शिकायत (ETV BHARAT)

छतरपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा तहसील दफ्तर में सागर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी. जमीन के नामांतरण के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे तहसील के बाबू राजेंद्र श्रीवास्तव को लोकायुक्त टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों आज बुधवार को पकड़ लिया. लोकायुक्त की अचानक दबिश से पूरे तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कई कर्मचारी कार्रवाई के डर से दफ्तर छोड़ भाग निकले.

छतरपुर : मध्य प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का ऐसा जुनून सवार है कि वे दफ्तर में खुलेआम घूसखोरी करने लगे हैं. छतरपुर के बक्सवाहा तहसील कार्यालय में लोकायुक्त ने छापा मारकर रिश्वत ले रहे एक क्लर्क को धर दबोचा. उसने नामांतरण के लिए 50 हजार रिश्वत की मांग की थी. कार्यालय में ही वह 15 हजार रुपये रिश्वत लेते धरा गया.

मांगे 50 हजार, 25 हजार में डील

किसान कृष्णकांत बिलथरे ने बताया "जमीन के नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया था. बाबू राजेंद्र श्रीवास्तव ने फाइल आगे बढ़ाने और आदेश जारी कराने के बदले 50 हजार रुपये मांगे. 25 हजार रुपये पर बात तय हुई. बाबू पहले ही 10,000 रुपये फरियादी से ऐंठ चुका था. बाकी बची 15,000 रुपये की दूसरी किस्त देने के लिए बाबू लगातार दबाव बना रहा था." परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से कर दी.

बक्सवाहा तहसील दफ्तर में कार्रवाई करती लोकायुक्त टीम (ETV BHARAT)

रिश्वत की रकम लेते ही हाथ हुए गुलाबी

बक्सवाहा तहसील दफ्तर में रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार (ETV BHARAT)

शिकायत के प्राथमिक सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से फरियादी को केमिकल लगे नोट देकर तहसील भेजा. जैसे ही कृष्णकांत ने तय रकम बाबू राजेंद्र श्रीवास्तव के हाथ में थमाई, पहले से घेराबंदी कर बैठी लोकायुक्त टीम ने मौके पर छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. हाथ धुलवाते ही बाबू के हाथ गुलाबी हो गए. लोकायुक्त निरीक्षक मंजू किरन तिर्की ने बताया "लोकायुक्त टीम ने बाबू के कब्जे से रिश्वत की रकम 15 हजार रुपये बरामद कर लिए हैं. साथ ही नामांतरण से संबंधित मूल फाइल और दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं."