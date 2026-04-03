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छतरपुर में लग्जरी कार से अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घेरकर पकड़ा

छतरपुर में अवैध शराब तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार, 11 लाख कीमत की पकड़ी गई शराब और कार.

CHHATARPUR 2 ACCUSED ARRESTED
अवैध शराब तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 9:39 PM IST

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छतरपुर: अवैध शराब के करोबार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह शराब तस्कर लग्जरी कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे. पुलिस ने इसकी सूचना पर घेराबंदी कर कार का पीछा किया, तो तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

10 किलोमीटर तक पीछा कर कार को पकड़ा

बक्सवाहा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया. जिसके बाद टीआई जितेंद्र वर्मा ने 8 लोगों की टीम तैयार की और कार की घेराबंदी शुरू कर दी. तस्करों ने पुलिस को देखते ही फिल्मी अंदाज में कार को तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दिया. वहीं, पुलिस ने भी करीब 10 किलोमीटर तक कार का पीछा किया. इस दौरान तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई.

अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

थाने में मामला किया गया दर्ज

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर 2 अवैध शराब तस्कर कौशल बुंदेला और विनय सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही उनके पास से 30 पेटी अवैध शराब भी जब्त की गई है. आरोपियों के पास से जब्त कार और शराब की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख बताई जा रही है. इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ बक्सवाह थाने में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

Chhatarpur liquor smuggled in luxury car
लग्जरी कार से चल रही थी अवैध शराब की तस्करी (ETV Bharat)

आबकारी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

टीआई जितेंद्र वर्मा ने बताया कि "मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार से अवैध शराब लाई जा रही है. जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है. वहीं, 30 पेटी शराब के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं. आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. कार और शराब दोनों की कीमत करीब 11 लाख है. यह शराब विजावर से लाई जा रही थी. जिसे हीरापुर होते हुए और बक्सवाहा में खपाई जानी थी."

Chhatarpur 30 boxes liquor seized
30 पेटी अवैध शराब जब्त (ETV Bharat)

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