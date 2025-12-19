छतरपुर में निकली वकीलों की बारात, बैंडबाजे के साथ घोड़े पर दूल्हे राजा
छतरपुर में अधिवक्ताओं के चुनाव में मतदान के दौरान रोचक नजारे देखने को मिले. वकीलों में इतना उत्साह पहली बार दिखा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 7:06 PM IST
छतरपुर : छतरपुर में अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अदालत का माहौल राजनीतिक अखाड़े की तरह दिखाई दिया. शुक्रवार को जिला न्यायालय में मतदान की प्रक्रिया हुई. वहीं वोटर वकील घोड़े पर बैठकर जब मतदान करने पहुंचे तो लोग हैरान रह गए, मानो कोई दूल्हा बारात लेकर आया हो. साथ में ढोल-नगाड़े भी बज रहे थे.
घोड़े पर बैठकर मतदान करने पहुंचे वकील साब
छतरपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला. बड़ी संख्या में अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे. इस बार चुनाव को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए दोपहर 1 बजे वकील संतोष तिवारी घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे, जिससे नगरपालिका से लेकर न्यायालय परिसर तक पूरे रास्ते एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला.
घोड़े पर बैठे वकील को देखने के लिए अन्य अधिवक्ताओं सहित आम लोगों की भीड़ साथ चल रही थी. साथ में बैंड-बाजे, घोड़े के साथ सड़क पर चलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बारात जा रही हो. यहां चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा.
अदालत में भारी पुलिस बल तैनात रहा
छतरपुर जिले के कोतवाली, सिविल लाइन थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल अदालत में मौजूद रहा. मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी गई. अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित विभिन्न पदों के लिए मुकाबला है. देर शाम मतगणना के बाद अगले दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे.
अध्यक्ष पद के लिए 7 अधिवक्ता मैदान में
वहीं, 934 वोटर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों के लिए अपना मतदान कर रहे हैं. अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 7 लोग खड़े हुए हैं, जिनमे राकेश दीक्षित, गुड्डू दीक्षित, शिवप्रताप सिंह, नरेंद्र त्रिवेदी, नरेंद्र खरे, मनोज व्यास, रामनारायण कुशवाहा हैं. घोड़े पर मतदान करने आए अधिवक्ता संतोष तिवारी ने कहा "पिछला चुनाव हम एक वोट से हार गए थे. चुनाव में एक-एक वोट कीमती होता है. लोगों का उत्साह बना रहे, इसलिए घोड़े पर बैठकर मतदान करने आये हैं."