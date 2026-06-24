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जनरल स्टोर पर हर मर्ज की चमत्कारी दवा! स्वास्थ्य अमले ने छापा मारा तो पोल खुली

जनरल स्टोर पर हर मर्ज की चमत्कारी दवा, पड़ गया छापा ( ETV BHARAT )

छतरपुर से से 50 किलोमीटर दूर लवकुशनगर में चमत्कारी दवा का नाटक चल रहा था. मंगलवार को आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए जनरल स्टोर संचालक सुरेश कुमार पाटकर उर्फ शेरा भाई से जब पूछताछ की तो वह बातों में घुमाने लगा. आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थीं. शेरा विभिन्न बीमारियों में तत्काल राहत के साथ हर मर्ज की दवा अपनी दुकान से देता था और चमत्कार होने का दावा करता था.

छतरपुर : छतरपुर के लवकुश नगर में चमत्कारी दवा के नाम पर लंबे समय से लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले शेरा भाई की दुकान पर आयुष विभाग ने छापा मारा. छापा पड़ते ही शेरा के होश उड़ गए. शेरा भाई अपने जनरल स्टोर से हर मर्ज की दवा देता था और उसका सोशल मीडिया पर प्रचार करता था. इसकी शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई.

पहले मंदिर परिसर में दवा वितरित करता था

शेरा पहले एक मंदिर परिसर में दरबार लगाकर लोगों को दवाएं वितरित करता था. वह दावा करता था कि इस दवा से शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द हो, तुरंत आराम मिलता है. बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा भी करता था. जब काम चल निकला तो उसने बाद में दवाओं का वितरण अपने जनरल स्टोर की दुकान से करना शुरू कर दिया. इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर करने लगा. वीडियो में विभिन्न रोगों के उपचार और चमत्कारी लाभ के दावे किए जाने की चर्चा इलाके में होने लगी.

लोगों को बेवकूफ बनाने वाले दुकानदार पर प्रशासन की सख्ती (ETV BHARAT)

तथ्यों और दस्तावेजों के आधार होगी कार्रवाई

मामले को गंभीरता से लेते हुए लवकुश नगर एसडीएम आयुष जैन ने आयुष विभाग को जांच के निर्देश दिए. इसके बाद मंगलवार को आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शेरा भाई की दुकान पर जांच पड़ताल शुरू की. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उसकी दुकान पर छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, यूपी के महोबा, बांदा सहित कई जिलों के लोग दवा लेने आने लगे थे. जब शेरा भाई से बात की तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. जिला आयुष अधिकारी डॉ. नीरजा तिवारी का कहना है "वायरल प्रचार सामग्री के आधार पर जांच की गई है. हालांकि दवा जब्त नहीं हो सकी."