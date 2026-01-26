102 बरस की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, कोर्ट के आदेश पर भी नहीं मिला फ्रीडम फाइटर का दर्जा
छतरपुर के राजेन्द्र महतो ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान.
छतरपुर: 26 जनवरी 2026 को देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं. इन सांसों के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद हमारा देश भारत आजाद हुआ. इस आजादी की लड़ाई में छतरपुर के राजेंद्र महतो ने कई प्रताड़ना झेली और जेल भी गए. लेकिन देश के आजाद होने के बाद खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने में महतो जी ने पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन वे सरकार की नजरों में स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन पाये. वो हार गये और 102 साल की उम्र में बीते दिनों उनका निधन हो गया.
कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने का दिया था आदेश
राजेंद्र महतो को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिलने पर उन्होंने 7 साल पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने 20 जून 2025 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने के लिए शासन को आदेश जारी कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद परिवार ने सीएम से लेकर सारे बड़े अधिकारियों को आवेदन दिए. उन्होंने गुहार लगाई कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और 100 साल से ऊपर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजेन्द्र महतो को उनके जीते जी उनका हक मिल जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजेन्द्र महतो का बीती 17 जनवरी 2026 को निधन हो गया.
अंतिम सांस तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे राजेंद्र महतो
स्व. राजेंद्र प्रसाद महतो के पोते प्रशांत महतो बताते हैं कि "102 साल की उम्र में दादा जी अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए दर-दर भटकते रहे. उनके जीवित रहते हुए भोपाल और छतरपुर के अधिकारियों सहित सीएम तक को आवेदन दिए. भोपाल में कोर्ट का आदेश भी जमा किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो शासन ने कोर्ट से 6 माह का समय मांगा. अब 6 माह बाद सुनवाई होगी."
ब्रिटिश हुकूमत ने खूंखार जानवरों के बीच छोड़ा
स्व. राजेन्द्र महतो के पुत्र उमाकांत महतो बताते हैं कि "जब कभी पिता राजेन्द्र महतो से बैठकर बात होती थी और पूछते थे देश को आजादी कैसे मिली, तो वे बताते थे कि 1945 से 1947 के बीच प्रजा मंडल का आंदोलन हुआ था. उस आंदोलन में वे भी थे. उन्होंने छतरपुर और चरखारी की रियासतों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं. कई बार गिरफ्तार होने से बचते हुए महीनों जंगलों में काटे. भूखे रहे, घायल हुए और जेल भी गए.
जब जेलें फुल हो गईं तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें जंगलो में खूंखार जानवरों के बीच छोड़ दिया, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे. वे बताते थे कि जब कोई आंदोलनकारी पकड़ा जाता था, तो सिपाही उसके सीने पर बैठकर कूदते थे. नाखूनों में पिन चुभाया करते थे." उमाकांत कहते हैं कि "जब पिता गिरफ्तार हुए तो उन्हें बिजावर की जेल भेजा गया, लेकिन जेल में जगह नही थी, तो मेरे पिता को जंगल में छोड़ दिया गया. 3 दिन बाद भूखे-प्यासे वे घर पहुंचे, लेकिन आजादी के लिए लड़त रहे."
राजेंद्र महतो ने उखाड़ी थी रेल की पटरियां
राजेन्द्र महतो के पोता प्रशांत महतो बताते है कि "राजेंद्र महतो सुभाष चन्द्र बोस से प्रभावित थे. वे गर्म दल के थे. उन्होंने रेल की पटरियां भी उखाड़ी और कई बार जेल भी गए. महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद भी कई रियासत कालीन राज्यों में तिरंगा झंडा फहराना अपराध माना जाता था. इन सबके बावजूद दादाजी ने तिरंगा झंडा फहराया था."