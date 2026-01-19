ETV Bharat / state

20 साल पहले मृत फौजी को जिंदा दिखाकर कर दिया बड़ा कांड, छतरपुर में 7 लोगों पर एफआईआर

1990 में सरकार ने दी थी फौजी को जमीन, 1996 में मौत के बाद भी जिंदा बताकर बेच दी फौजी की जमीन.

Land scam with soldiers land
1990 में सरकार ने दी थी फौजी को जमीन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 8:36 AM IST

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बार फिर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत फौजी को कागजों में जिंदा दिखाकर भूमाफियाओं ने करोड़ों का खेल कर दिया. जब मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 7 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. धोखाधड़ी का ये सनसनीखेज मामला सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है.

1990 में सरकार ने दी थी फौजी को जमीन

मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके का है, जहां एक मृत फौजी को जिंदा दिखा कर सरकारी जमीन माफियाओं ने करोड़ों में बेच डाली. जिस शख्त की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, वह अचानक सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हो गया और उसी के नाम पर शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कराकर करोड़ों रु का खेल खेला गया. 1990 में बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शासन ने फौजी रामसेवक तिवारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया था, लेकिन वर्ष 1996 में रामसेवक तिवारी की मौत हो गई. नियमों के मुताबिक, मृत्यु के बाद यह भूमि फिर से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी,लेकिन वह नहीं की गई और भू माफियाओं का खेल शुरू हो गया.

Chhatarpur Land Scam
रजिस्ट्री के लिए मृत फौजी को जिंदा किया! (Etv Bharat)

रजिस्ट्री के लिए मृत फौजी को जिंदा किया!

वर्ष 2013 में भू-माफियाओं ने मृत रामसेवक तिवारी को कागजों में जिंदा कर दिया, ना मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ ना ही राजस्व रिकॉर्ड का मिलान और उसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम दर्ज कर दी गई. इस पूरे फर्जीवाड़े की भनक जब स्थानीय निवासी ओमप्रकाश पाठक को लगी तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद बमीठा थाने में धांधू कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, एस.एस. सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज हुआ.

Land scam with soldiers land
1996 में फौजी की मौत के बाद भी हो गई रजिस्ट्री (Etv Bharat)

फिर बेच डाली वही जमीन

लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, दिसंबर 2025 में सभी आरोपी जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गए थे, तब उन्होंने एक बार फिर उसी शासकीय जमीन का सौदा कर डाला. इस बार जमीन को करीब दो करोड़ रु में जंगल कैंपस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन मामला तब खुला जब कंपनी पैसे ट्रांसफर और रजिस्ट्री की प्रक्रिया करने वाली थी और दस्तावेजों की जांच हो गई. जांच करवाई गई तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया. इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने बमीठा थाने में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल बमीठा पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी खड़िया कुशवाहा,धांधू कुशवाहा,कमलेश कुशवाहा,विरजु कुशवाहा,रमेश रैकवार,कमलेश रैकवार,सहित एक अन्य की तलाश शुरू कर दी है.

Chhatarpur land scan
बमिठा पुलिस फिर दर्ज किया मामला (Etv Bharat)

क्या बोले शिकायतकर्ता?

शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पाठक बताते हैं, '' 1972 में जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ था तब फौजी रामसेवक तिवारी की वीरता को देखते हुए एक सरकारी जमीन पर सरकार ने पट्टा दिया था. 1990 में वह मेरे पास आए थे,हम से मिले फिर कुछ दिनों बाद पता लगा वह 1996 में खत्म हो गए. पता लगा कि गांव के कुछ लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति को रामसेवक तिवारी बनाकर खड़ा कर रजिस्ट्री करा ली. हम ने जानकारी जुटाई ओर एक परिवाद राजनगर न्यायालय में पेश किया. उनके बाद 2024 में अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट से जमानत ली और फिर अन्य किसी व्यक्ति को जमीन बेच दी.''

वहीं मामले में जब बमीठा टीआई आशुतोष श्रोती से बात की गई तो उन्होंने बताया,'' 14 जनवरी को शिकायत मिली और जांच की गई तो सही पाई गई. इसमें आरोपी खड़िया कुशवाहा,धांधू कुशवाहा,कमलेश कुशवाहा,विरजु कुशवाहा,रमेश रैकवार,कमलेश रैकवार,सहित एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी,कूटरचित दस्तावेज बनाने की एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. इसके पहले पूर्व में भी कोर्ट के आदेश पर इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी.''

