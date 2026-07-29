ETV Bharat / state

इस लेडी सिंघम TI के नाम से थर-थर कांपते गुंडे, DJ के साथ निकली रैली, रास्ते भर पुष्पवर्षा

छतरपुर में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर थाना प्रभारी रीता सिंह का गढ़ी मलहरा से बड़ा मलहरा ट्रांसफर. भावुक माहौल में विदाई.

Chhatarpur Lady Singham
टीआई रीता सिंह का शहरवासियों ने किया स्वागत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : गढ़ी मलहरा थाना प्रभारी रीता सिंह को लोग लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं. उनका हाल ही में छतरपुर के बड़ा मलहरा ट्रांसफर हुआ है. शहरवासियों ने उन्हें अनोखी विदाई देकर पुलिस विभाग के साथ ही प्रशासन को चौंका दिया. रीता सिंह को खुली जीप पर बैठकर सम्मान यात्रा निकाली गई. रास्तेभर क्षेत्रवासियों ने पुष्पवर्षा से उनका स्वागत किया. यात्रा के आगे दो DJ चलते रहे. रास्तेभर पुलिस वालों के अलावा शहरवासी डांस करते रहे.

टीआई ने पब्लिक के दिलों में बनाई जगह

टीआई रीता सिंह को सख्तमिजाज के साथ ही संवेदनशील पुलिसिंग के लिए जाना जाता है. गुंडों, बदमाशो में भय और आम जनता में बेहतर संवाद स्थापित करने वाली टीआई रीता सिंह छतरपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर गढ़ीमलहरा थाने में डेढ़ साल तक पदस्थ रही. रीता सिंह के तबादले के बाद स्थानीय लोग ओर पुलिस स्टाफ भावुक हो गया. हाल ही में छतरपुर SP रजत सकलेचा द्वारा सूची जारी की गई, जिसमें रीता सिंह का स्थानांतरण बड़ा मलहरा थाना में कर दिया गया है.

लेडी सिंघम थाना प्रभारी रीता सिंह का जुलूस (ETV BHARAT)

गढ़ी मलहरा थाना परिसर में विदाई समारोह

थाना प्रभारी रीता सिंह के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया. समारोह में पुलिस थाना स्टाफ, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे. सभी ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. समारोह के दौरान स्थानीय निवासी कैलास सोनी ने कहा "उन्होंने हमेशा निष्पक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. गुंडों-बदमाशों में लेडी सिंघम का भय रहा."

खुली जीप में बैठाकर सम्मान यात्रा निकाली

टीआई रीता सिंह की विदाई समारोह का सबसे खास पल तब देखने को मिला, जब उन्हें खुली जीप पर बैठाकर गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र में सम्मान यात्रा पर निकली गई. यात्रा के दौरान जगह-जगह स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया और पुष्पवर्षा कर सम्मान व्यक्त किया. लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनके साथ सेल्फी ली. रीता सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करने में अहम भूमिका निभाई है.

Chhatarpur Lady Singham
टीआई रीता सिंह का खुली जीप में जुलूस (ETV BHARAT)

टीआई ने जनता को दिया धन्यवाद

टीआई रीता सिंह के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए पुलिसकर्मी जनक सिंह ने कहा "उन्होंने हमेशा टीम भावना के साथ काम किया और विभाग की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया." टीआई रीता सिंह भी इस मौके पर भावुक हो गईं. उन्होंने कहा "ट्रांसफर एक प्रक्रिया है. डेढ़ साल का कार्यकाल यहां बहुत अच्छा रहा. यहां से यूपी बॉर्डर लगा है. इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला." उन्होंने जनता का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा "अगर किसी को उनकी बात अच्छी नहीं लगी हो तो माफ करें. कानून का पालन कराने के लिए सख्ती भी करनी पड़ती है. यहां की जनता बहुत अच्छी है."

TAGGED:

SINGHAM TI RITA SINGH
TI PROCESSION WITH DJ
MADHYA PRADESH POLICE
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR LADY SINGHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.