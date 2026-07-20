पापा को देखते थे तो लगता था कुछ करना है, मजदूर की बिटिया बनी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर
छतरपुर के मजदूर की बेटी शिवानी मिश्रा बनी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पिता दयाशंकर मिश्रा बोले- बेटी ने साकार कर दिया सपना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 9:13 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 9:27 PM IST
छतरपुर: बुन्देलखंड में छतरपुर के एक मजदूर की बेटी ने जिले सहित पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है. बेटी यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर बन गई है. गांव की बेटी की सफलता पर पूरे गांव में जश्न का माहौल है. लोगों ने बेटी का विजय तिलक कर नगाड़े की धुन पर जमकर ठुमके लगाये.
दरअसल, ये खुशी छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर इलाके के मड़वा गांव के रहने वाले मजदूर दयाशंकर मिश्रा की बेटी शिवानी मिश्रा की सफलता से जुड़ी हुई है. शिवानी अपनी लगन और परिवार के सहयोग से यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई है. सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच पली बढ़ी शिवानी मिश्रा ने सिद्ध कर दिया कि संकल्प अडिग हो तो अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकते. शिवानी को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी और पिता का सहयोग बना रहा, तो छठी बार में सफलता ने शिवानी मिश्रा के कदम चूम लिए और वह यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई.
शिवानी मिश्रा कहती हैं, "कई बार फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, एक्जाम तो 4 से 5 क्वालीफाई हुए लेकिन कभी रनिंग से रह जाते थे तो कभी फाइनल मेरिट से रह जाते थे. कई बार लगा कि अब छोड़ दें, पैसे का अभाव रहता था लेकिन जब पापा की तरफ देखते थे तो लगता था कुछ करना है. पीछे नहीं हटना है, लेकिन इस बार फाइनल में हो गया." यूपी पुलिस का 2025 का रिजेल्ट बीते दिनों आया था जिसमें शिवानी मिश्रा ने सब इंस्पेक्टर बन कर बाजी मारी है.
गांव में नहीं थी कोई सुविधा, कई बार मिली असफलता
यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी शिवानी मिश्रा कहती हैं "गांव में कोई साधन नहीं थे, तो कदारी गांव में मौसी के घर पढ़ाई करने चले गए. पहले MP पुलिस का दिया था तो उसमें 77 मार्क्स थे लेकिन नहीं हुआ. दिल्ली पुलिस का एक्जाम क्वालीफाई हुआ लेकिन उसमें 20 सेकेंड रनिंग से चूक गए. उसके बाद यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें 13 सेकेंड से रह गए थे. ASI के एग्जाम में हो गया था, टाइपिंग में हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए. कोई कोचिंग नहीं ली कुछ दिन दौड़ते रहे, फिर छतरपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते रहे और आखिरकार सफलता मिल गई." शिवानी बताती हैं वह आठ भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं.
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क्या बोले शिवानी के पिता
वहीं मजदूरी का काम करने बाले मड़वा गांव के रहने बाले शिवानी मिश्रा के पिता दयाशंकर मिश्रा कहते हैं "आज छाती गद गद हो गई, मैं मजदूरी का काम करता हूं, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा काम करता था ताकि पैसे की कोई कमी न पड़े. आज बहुत खुश हूं, बेटी ने सपना साकार कर दिया."