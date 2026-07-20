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पापा को देखते थे तो लगता था कुछ करना है, मजदूर की बिटिया बनी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर

छतरपुर: बुन्देलखंड में छतरपुर के एक मजदूर की बेटी ने जिले सहित पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है. बेटी यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर बन गई है. गांव की बेटी की सफलता पर पूरे गांव में जश्न का माहौल है. लोगों ने बेटी का विजय तिलक कर नगाड़े की धुन पर जमकर ठुमके लगाये.

दरअसल, ये खुशी छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर इलाके के मड़वा गांव के रहने वाले मजदूर दयाशंकर मिश्रा की बेटी शिवानी मिश्रा की सफलता से जुड़ी हुई है. शिवानी अपनी लगन और परिवार के सहयोग से यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई है. सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच पली बढ़ी शिवानी मिश्रा ने सिद्ध कर दिया कि संकल्प अडिग हो तो अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकते. शिवानी को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी और पिता का सहयोग बना रहा, तो छठी बार में सफलता ने शिवानी मिश्रा के कदम चूम लिए और वह यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई.

मजदूर की बेटी शिवानी मिश्रा बनी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर (ETV Bharat)

शिवानी मिश्रा कहती हैं, "कई बार फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, एक्जाम तो 4 से 5 क्वालीफाई हुए लेकिन कभी रनिंग से रह जाते थे तो कभी फाइनल मेरिट से रह जाते थे. कई बार लगा कि अब छोड़ दें, पैसे का अभाव रहता था लेकिन जब पापा की तरफ देखते थे तो लगता था कुछ करना है. पीछे नहीं हटना है, लेकिन इस बार फाइनल में हो गया." यूपी पुलिस का 2025 का रिजेल्ट बीते दिनों आया था जिसमें शिवानी मिश्रा ने सब इंस्पेक्टर बन कर बाजी मारी है.