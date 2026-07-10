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मजदूर का बेटा बना पुलिस सब इंस्पेक्टर तो गांव में जश्न, तंगहाली से जूझा, नहीं डिगे इरादे

छतरपुर के छोटे से गांव में बेहद गरीबी से जूझकर एक युवा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बना. सफलता की कहानी सुनाई.

Laborer Son select Police SI
मजदूर का बेटा बना पुलिस सब इंस्पेक्टर तो गांव में जश्न (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:31 PM IST

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छतरपुर : गरीब मजदूर के बेटे ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि पूरे गांव में आतिशबाजी हुई. पूरे गांव को अपने लाडले पर नाज है. छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर के बगमऊ गांव के रहने वाले मजदूर चंद्रभान अहिरवार के बेटे धीरज अहिरवार का चयन पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है. जैसे ही ये खबर मिली तो गांव में खुशियों की बहार छा गई.

स्कूल में NCC लेते वक्त लिया संकल्प

बेहद तंगहाली में पले बढ़े धीरज ने साबित कर दिया कि संकल्प अडिग हो तो अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकता. पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन होने के बाद धीरज आहिरवार ने बताया "10 वीं, 12वीं के दौरान NCC ज्वाइन की थी. मैंने तभी सोच लिया था सिविल सर्विस या पुलिस सेवा में जाऊंगा. तभी से मन को एकाग्र करके रखा. पुलिस सेवा में जाने से अपनों और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं. ग्राउंड स्थिति में भी सुधार होता है."

पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित धीरज अहिरवार (ETV BHARAT)

पिता ने कर्जा लेकर पढ़ाई करवाई

धीरज ने बताया "2025 में पहले ही प्रयास में सफलता मिली है. तैयारी के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा. कभी पैसे नही रहते थे तो कभी स्वास्थ्य को लेकर समस्या घर में आई. लेकिन कभी हार नही मानी. अंदर से एक जुनून था कुछ करने का. पिता के पास पैसे भी नहीं रहते थे तो कर्ज लेकर पढ़ाई करवाते थे. कुछ दिनों छतरपुर में रहकर तैयारी की. उसके बाद गांव मे ही तैयारी की. जब रिजल्ट आया तो गांव मे बधाई देने वालों की लाइन लग गई. गांव में पटाखे फूटे, मिठाई बांटी गई."

तंगहाली के बाद भी बहन ने की मदद

धीरज अहिरवार की बहन गुड्डी का कहना है "जब भी भाई को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हम बुलाकर देते रहे. जैसे ही मेरी लाडली बहना की क़िस्त आती थी, हम उसको तत्काल बुलाकर देते थे. आज मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है. बहुत खुशी हो रही है. खुशी से आंसू निकल रहे हैं."

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