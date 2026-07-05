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बेटी के इलाज के लिए नहीं थी मनी, पैसे जुटाने मकान की छत तोड़ने गए पिता की करंट से मौत

पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके के पुराने स्टेट बैंक के पास की है. यहां निर्माणाधीन मकान में एक मजदूर लेंटर तोड़ने का काम कर रहा था, तभी वे अचानक बिजली के तार की चपेट में आ गया. जिससे वह बुरी तरह झूसल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में मजदूर काम करते समय अचानक करंट की चपेट में आता दिखाई दे रहा है.

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बिजली की चपेट में आने से मजदूर की मौके पर मौत (ETV Bharat)

मशीन चलाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, शहर के व्यापारी दिनेश सराफ अपनी दुकान के ऊपर पुरानी धत का लेंटर मजदूरों से तुड़वा रहे थे. एक मजदूर देवेंद्र मशीन चलाकर लेंटर तोड़ रहा था. इस दौरान उसने धोखे से लाइट का तार पकड़ लिया, जिससे मजदूर बिजली के तार में काफी देर तक चिपका रहा. अन्य मजदूरों ने जब उसको छुड़ाना चाहा तो उनको भी झटका लगा, लेकिन उसके बाद एक मजदूर ने फावड़े से लाइट का तार तोड़ दिया और मजदूर लाइट के तार से झुलस गया.

बेटी की इलाज के खातिर मजदूरी

घटना की सूचना मिलते ही दुकान मालिक दिनेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे और आनन-फनन में मजदूर को लेकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी. मृतक के साथी मजदूर विशाल प्रजापति ने बताया, "मृतक देवेंद्र के बेटी की तबीयत खराब है, वे बेटी की इलाज के लिए काम कर रहे थे. उसे पैसे की सख्त जरूरत है. मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. वह मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था."

घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य मजदूर विशाल प्रजापति ने कि हम लोग लेंटर तोड़ रहे थे, तभी मशीन चलाने के दौरान घटना हुई है. देवेंद्र अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए मजदूरी करने आया था, लेकिन उसकी करंट लगने से मौत हो गई. कोतवाली टीआई सतीस सिंह ने बताया, "काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत होने की सूचना मिली है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मामले की जांच की जा रही है. पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."