क्रिकेटर क्रांति गौड़ को गिफ्ट में मिली चमचमाती कार, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

छतरपुर की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को विश्वकप में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला तोहफा, कार की होम डिलीवरी से क्षेत्र में खुशी की लहर.

KRANTI GAUD GOT CAR GIFT
क्रांति गौड़ को इनाम में मिली कार (ETV Bharat)
Published : February 22, 2026 at 6:26 PM IST

छतरपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी क्रांति गौड़ को विश्वकप में शानदार प्रदर्शन करने पर एक बड़ा इनाम मिला है. क्रांति के बेहतरीन खेल से प्रभावित होकर देश की प्रतिष्ठित कार कंपनी ने उन्हें एक कार भेंट की है. शनिवार को क्रांति के घर कार पहुंची. कार के आते ही घर में ढोल, नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई गईं.

क्रांति गौड़ को इनाम में मिली कार

बड़ामलहरा विकासखंड के नगर घुवारा की रहने वाली युवा क्रिकेटर क्रांति गौड़ को महिला क्रिकेट विश्वकप में शानदार प्रदर्शन का शनिवार को इनाम मिला है. देश की जानी मानी एक निजी कार कंपनी ने उनके बेहतरीन खेल को सम्मान देते हुए एक महंगी कार गिफ्ट की है. शनिवार को कंपनी की ओर से कार की होम डिलीवरी सीधे उनके घर की गई, जिससे पूरे परिवार और मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई. इलाके के लोग क्रांति के घर पहुंचे और बधाई देना शुरू कर दिया.

घर पहुंची कार तो ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत (ETV Bharat)

क्षेत्र में खुशी की लहर

जानकारी के अनुसार, देश की एक प्रतिष्ठित कार कंपनी ने महिला क्रिकेट विश्वकप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी महिला खिलाड़ियों को उपहार देने का वादा किया था. वहीं कार शनिवार को उनके घर भेजी गई. क्रांति के परिवार ने कार की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी को मिठाई खिलाई.

Womens Cricket World Cup
कार की विधि-विधान से की पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी शशिकान्त अग्निहोत्री ने बताया, "सीमित संसाधनों के बावजूद क्रांति ने अपने खेल से जो मुकाम हासिल किया है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा."

chhatarpur kranti gaur gets car
क्रिकेटर क्रांति गौड़ को गिफ्ट में मिली चमचमाती कार (ETV Bharat)

क्रिकेटर क्रांति के पिता मुन्ना सिंह ने बताया कि "यह न सिर्फ क्रांति की मेहनत का फल है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. क्रांति की इस उपलब्धि से घुवारा नगर ही नहीं, बल्कि पूरे छतरपुर जिले का नाम रोशन हुआ है. उसकी इस उपल्बधि से क्षेत्र में खुशी की लहर है."

