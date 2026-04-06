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खजुराहो के मंदिर होंगे अतिक्रमण से मुक्त, विश्व धरोहर बचाने को एक्शन मोड में केंद्रीय मंत्री

छतरपुर: विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के आसपास हुए अतिक्रमण को जल्द हटाया जा सकता है. खजुराहो सांसद ने खजुराहो मंदिर के निकट हो रहे अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी और इसे मुक्त कराने के मांग की थी. सासंद की शिकायत पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई का आश्वसान दिया है. इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने की बात भी कही गई है.

खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के निकट बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण और अनियंत्रित निर्माण से संबंधित सवाल किया था. इसके संदर्भ में मंत्री ने पत्र के माध्यम से सांसद विष्णु दत्त शर्मा को सूचित करते हुए कहा है कि खजुराहो समूह के मंदिर जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में है और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निगरानी की जाती है.

अतिक्रमण हटाने जारी किया गया पत्र (ETV Bharat)

'कार्रवाई के लिए नोटिस हो चुका है जारी'

स्मारक के आसपास अवैध अतिक्रमण, अनियंत्रित निर्माण तथा बफर जोन प्रबंधन से संबंधित विषयों के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण एवं निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि खजुराहो समूह के मंदिरों के इलाके सहित सहित निषेध क्षेत्र में अनेक अनधिकृत निर्माण है. जिस पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं.

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने पत्र के माध्यम से वीडी शर्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि सांसद द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर नियमानुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे, ताकि खजुराहो विश्व धरोहर स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक गरिमा बनी रहे. वहीं, इस मामले में राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा, "लंबे समय से मंदिरों के पास अतिक्रमण था. सासंद वीडी शर्मा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, जो एक सराहनीय कदम है. खजुराहो का पर्यटन आने वाले समय में और अधिक फलने-फूलने लगेगा."