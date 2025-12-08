ETV Bharat / state

खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग स्थल से 8 KM दूर खाद के लिए हाहाकार, सड़कों पर उतरे किसान

छतरपुर जिले में खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार ( ETV BHARAT )

दिनभर लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पाता. जैसे-तैसे किसान धक्के खाकर टोकन ले भी लेते हैं तो दिनभर लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पाता. ऐसे में किसान कई बार गुस्से से भर जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं.

मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भांति छतरपुर जिले में भी खाद संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है. किसानों को खाद के लिए दिनभर लाइनों में लगना पड़ रहा है. हालात कई माह से ऐसे ही हैं. सुबह 4 बजे से किसान खाद वितरण केंद्रों पर जमा हो जाते हैं.

खजुराहो (छतरपुर): मध्य प्रदेश सरकार खजुराहो में दो दिन तक रहेगी. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव समेत सारे मंत्री और अफसरों की फौज खजुराहो सोमवार सुबह पहुंच गई. इसी दौरान सुबह से ही किसानों ने खाद के लिए हल्लाबोल शुरू कर दिया. कैबिनेट मीटिंग स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित बमीठा में किसान सड़कों पर उतर आए. किसानों ने हाईवे पर जाम कर दिया. किसानों को समझाने में पुलिस व प्रशासन के अफसरों को पसीना आ गया.

खजुराहो में मोहन यादव सरकार की कैबिनेट है. वहीं, महज कुछ दूरी पर स्थित बमीठा में किसानों ने खाद के लिए सड़क जाम कर दी. इसकी जानकारी लगते है SDM खजुराहो प्रशांत अग्रवाल, टीआई बमीठा आशुतोष श्रोती सहित भारी पुलिस बल किसानों को मनाने पहुंचा. नेशनल हाईवे झांसी-खजुराहो पर किसान जमा हैं. खाद वितरण के दौरान सोमवार को किसानों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जिले में कुछ स्थानों पर पुलिस थाने से खाद के टोकन बांटे. थाने में लाइन में लगने के बाद टोकन नंबर दिए गए.

हरपालपुर में पुलिस थानों से बांटे खाद के टोकन (ETV BHARAT)

पहले टोकन के लिए लंबी लाइन, फिर भी नहीं मिला खाद

पुलिस थानों से पर्ची लेकर किसान खाद लेने मार्कफेड गोदाम पहुंचे. यहां उन्हें दो बोरी यूरिया नसीब हुआ, जो पर्याप्त है. बमीठा के लिए अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, छतरपुर, बमीठा, बड़ामलहरा में किसानों का हंगामा जारी है. हरपालपुर में किसानों की खाद के टोकन के लिए लाइन लगवाई जाती है, तब टोकन मिलता है. इसी तरह लवकुशनगर मंडी में भी किसानों को टोकन दिए गए, लेकिन खाद नही मिल रहा. यही हाल छत्तरपुर मंडी ओर बमीठा, बड़ामलहरा थाने के सामने देखने को मिला.

चक्काजाम कर रहे किसानों को समझाती पुलिस (ETV BHARAT)

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने खाद पर नहीं की बात

लक्ष्मणपुरा के किसान सुंदर लाल यादव बताते हैं "3 दिन से परेशान हैं. सुबह 3 बजे से आ रहे लेकिन एक बोरी भी खाद नही मिल रहा." कृषि उपसंचालक रवि सिंह का कहना है "37500 मेट्रिक टन की मांग थी, जो पूरी हो चुकी है. इस बार गेहूं का रकबा बढ़ा है. इस कारण किसानों की मांग बढ़ गई है. हरपालपुर की एक रैक बंद होने से भी कुछ परेशानी हो रही है. जल्द एक ओर रैक लगने वाली है."

खाद संकट से इतर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है "बुंदेलखंड एवं खजुराहो के लिए गौरव का क्षण है कि यहां पर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है."