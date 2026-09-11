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इंडियन कल्चर का दीवाना जापानी युवक, खजुराहो में खोला चाय का स्टॉल, फ्री में पिलाता है

खजुराहो में जापनी युवक के चाय की दुकान आकर्षण का केंद्र. सुबह से शाम तक उमड़ रही भीड़. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

Japanese Youth Tea Stall
खजुराहो में जापानी युवक ने खोला फ्री चाय का स्टॉल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 5:11 PM IST

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छतरपुर : भारतीय संस्कृति की धमक विदेशों तक यूं ही नहीं है. जो भी विदेशी इंडियन कल्चर को नजदीक से देखता और समझता है, वह प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता. खजुराहो घूमने आने वाले विभिन्न देशों के पर्यटक बुन्देलखंड के खान-पान, रहन-सहन और खजुराहो की खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते हैं.

भारत की चाय का लुत्फ लेने के बाद विदेशी अपने देश की चाय पीना बंद कर देते हैं. ऐसे ही खजुराहो पहुंचे एक जापानी युवक को यहां की चाय इतनी पसंद आई कि उसने खजुराहो में चाय का स्टॉल ही खोल लिया. अब वह सबको फ्री चाय पिला रहा है.

खजुराहो में जापानी युवक के चाय की दुकान आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT)

भारतीय संस्कृति व खानपान बहुत पसंद

खजुराहो में पहुंचे जापानी युवक कोकी का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है. कोकी ने खजुराहो की खूबसूरती, मंदिरों की नक्काशी, रहन-सहन, खानपान को बहुत ध्यान से देखा. उसे भारत की चाय बहुत पसंद आई. जापानी युवक पर भारतीय चाय की ऐसी दीवानगी छाई कि उसने यहां दुकान खोलने की ठान ली. उसने खजुराहो में चाय का स्टॉल लगाकर लोगों को चाय पिलाना शुरू कर दिया.

Japanese Youth Tea Stall
लोगों को चाय पिलाकर खुशी मिलती है (ETV BHARAT)

लोगों को चाय पिलाकर खुशी मिलती है

टोक्यो निवासी कोकी स्टूडेंट है. वह कुछ दिन पहले खजुराहो की सैर करने आए. इस दौरान यहां का वातावरण के साथ उसे चाय बहु पसंद आई. इसके बाद उसने खजुराहो में सूर्या होटल के बाहर फ्री का चाय का स्टॉल लगा दिया और राहगीरों को अपने हाथों से चाय पिलाना शुरू कर दिया. कोकी का कहना है "उसे खजुराहो बेहद पसंद है और भारत की चाय ने उसे दीवाना कर दिया है. यहां चाय बनाने तरीका अलग है. इसी कारण यहां की चाय का टेस्ट दुनिया में सबसे अच्छा है.जब वह फ्री में लोगों को चाय पिलाता है तो उसे काफी खुशी होती है."

राह चलते लोगों को बुलाकर पिलाते हैं चाय

जैसे-जैसे खजुराहो में इस बात की चर्चा हुई कि जापानी युवक फ्री में चाय पिलाता है तो काफी लोग यहां पहुंचने लगे. चायपीने पहुंचने वालों का कहना है कि जापानी युवक द्वारा आवभगत करने का तरीका अलग है. उसके चेहरे में हमेशा मुस्कान छाई रहती है. वह राह चलते लोगों को बुलाकर भी चायपिला रहे हैं.

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