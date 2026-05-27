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खजुराहों में योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू, देशभर के योग साधक हुए शामिल

खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उपहार है योग, मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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खजुराहों में योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 5:48 PM IST

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छतरपुर: खजुराहो ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत की है. आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा बुधवार को पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में 'योग महोत्सव' का आयोजन किया गया. इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव, राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने भी योग किया. वहीं, सीएम मोहन यादव इस आयोजन में वर्चुअली जुड़े और लोगों को संबोधित किया.

देशभर के योग साधक हुए शामिल

विश्व प्रसिद्ध मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचान रखने वाले खजुराहो में योग का भव्य आयोजन किया जा रहा है. बुधवार को भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए यह आयोजन सबुह 6 बजे से शुरू हो गया. इस आयोजन में देशभर के योग साधक, विद्यार्थी, नेता और अधिकारी शामिल हुए. राज्य के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया, "खजुराहो के विकास के लिए एक बड़ी कार्य योजना बन रही है. जिसका प्रपोजल हमने केंद्र को भेजा है. इसमे 300 से 400 करोड़ की कार्य योजना बनाई गई है.

देशभर के योग साधक हुए शामिल (ETV Bharat)

100 दिनों का राष्ट्रव्यापी काउंटडाउन अभियान

आयुष मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले जागरूकता बढ़ाने और व्यापक जनभागीदारी प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है. इसके लिए 100 स्थानों पर 100 संस्थानों के सहयोग से 100 दिनों का राष्ट्रव्यापी काउंटडाउन (उलटी गिनती) अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें लोगों को नि:शुल्क योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसे 21 जून 2026 से पहले पूरा करना है. इसके तहत बुधवार को खजुराहों में योग महोत्सव मनाया गया.

Khajuraho yoga day countdown
योग दिवस 2026 के लिए 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम (ETV Bharat)
Mohan Yadav
मोहन यादव ने लोगों को वर्चुअली किया संबोधित (ETV Bharat)

'भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उपहार है योग'

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि "योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है. जिसने दुनिया को संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली का मार्ग दिखाया है. आधुनिक समय में जीवनशैली से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों के बीच योग एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और प्रभावी स्वास्थ्य समाधान के रूप में उभर रहा है."

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