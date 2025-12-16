फिल्मी सितारों का कारवां पहुंचा खजुराहो, तन्वी द ग्रेट से अनुपम खेर ने किया फिल्म फेस्टिवल का आगाज

ETV Bharat / state

छतरपुर में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ शुभारंभ, देश-विदेश की 200 फिल्में होंगी प्रदर्शित, धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित है खजुराहो फिल्म फेस्टिवल.

KHAJURAHO FILM FESTIVAL 2025
फिल्मी सितारों का कारवां पहुंचा खजुराहो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 11:04 PM IST

4 Min Read
छतरपुर: खजुराहो में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. पहले दिन फिल्म कलाकार अनुपम खेर ने फीता काटकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज किया. खजुराहो का यह 11 वां फिल्म फेस्टिवल है, जो 16 से 22 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इस आयोजन में देश विदेश की 200 फिल्में प्रदर्शित की जाएगी. इस बार का आयोजन फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और मशहूर कॉमेडियन असरानी को समर्पित है.

भविष्य में राजा बुंदेला की बनेंगी मूर्तियां

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के शुभारंभ मौके पर अनुपम खेर ने कार्यक्रम आयोजक राजा बुंदेला की मंच से जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "ये मेरा लंगोटिया यार है. हम लोगों का बचपन साथ बीता है. आने वाले 500 साल में इनकी एक मूर्ति बनेगी और लोग कहेंगे कि हमारे यहां एक राजा बुंदेला आते थे. उन्होंने खजुराहो के लिए बहुत कुछ किया है." आगे अनुपम खेर ने कहा कि "मैं और मेरी कंपनी खजुराहो फिल्म महोत्सव को आगे बढ़ाने में आपका साथ देगी."

देश विदेश की 200 फिल्में होंगी प्रदर्शित (ETV Bharat)

अनुपम खेर ने लौटाया बचपन का कर्ज

अनुपम खेर ने कहा, "मैंने अपने दोस्त राजा बुंदेला से बहुत उधार लिया है. मेरे पास उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे. मैंने अपने दोस्त से 80 रुपए उधार लिए थे, लेकिन आज मैं 500 रुपया वापस कर रहा हूं. इसके बाद उन्होंने 500 रुपए निकालकर राजा बुंदेला को दिए. अनुपम खेर ने कहा कि "आज 45 साल बाद मैंने तुम्हारी उधारी चुका दी है."

khajuraho film festival 2025
अनुपम खेर ने फिल्म फेस्टिवल का किया आगाज (ETV Bharat)

फिल्मों से जुड़ी कार्यशाला होंगी आयोजित

खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जानीमानी फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी. रोजाना सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्य आयोजन शिल्प ग्राम खजुराहो में होगा, जिसमें रंगमंच और फिल्म तकनीक कार्यशाला भी आयोजित होगी. वहीं मंच पर आसीन अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आने वाले फिल्मी सफर और उनकी नई फिल्म तन्वी द ग्रेट को लेकर भी बातचीत की.

खजुराहो में फिल्मों की शूटिंग की जागी उम्मीद

आयोजक राजा बुन्देला ने बताया, "11 वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की खास बात यह होगी कि इसमें सोलह देशों का प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहा है. खजुराहो में फिल्मों की शूटिंग की उम्मीद जगी है. 16 से 22 दिसंबर 2025 तक चलने वाला यह महोत्सव खजुराहो पर्यटन एवं फिल्म टूरिज्म के विकास के लिए हर साल सहायक होता हैं. इस बार भी अहम भूमिका निभाएगा. यही उम्मीद की जा रही है."

Raja Bundela or Anupam Kher
'जिस काम में रुकावट आती उसको करने में अलग मजा है'

खजुराहो पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, "अमेरिका में सनडांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है, जो विश्व के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है. लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा था. इसी तरहा मुझे लगता है कि खजुराहो भी आने वाले समय में एक दिन देश विदेश का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाएगा. हर काम आसानी से सब कर लेते हैं, लेकिन जो काम आसानी से हो उसका कोई फायदा नहीं होता है. जिस काम में रुकावट, परेशानी आए तो उसका काम का अलग मजा है."

'मैं आपका साथ दूंगा ना कि ब्रांड एंबेसडर बनूंगा'

राजा बुंदेला ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा मैं चाहता हूं कि आप हमारे खजुराहो फिल्म महोत्सव के ब्रांड एंबेसडर बने. इस बात को सुनते ही अनुपम खेर बोले मौके पर चौका मार रहे हो. मंच से नीचे उतरते हुए अनुपम खेर ने जबाब देते हुए कहा मैं आपका साथ दूंगा ना कि ब्रांड एंबेसडर बनूंगा.

