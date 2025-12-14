ETV Bharat / state

खजुराहो के होटल में खाना खाने वाले 1 और कर्मचारी की मौत, अब तक 4 ने तोड़ा दम

होटल में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले हार्दिक सोनी ने रविवार को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. वहीं, इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर एसपी अगम जैन ने खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जो पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगी.

छतरपुर: खजुराहो के एक होटल में खाना खाने से बीते दिन 9 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई थी. जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, इलाज के दौरान रविवार को एक और कर्मचारी ने दम तोड़ दिया. जिससे अब तक इस मामले में कुल 4 मौत हो चुकी है. वहीं, 5 अन्य कर्मचारी अभी हॉस्पिटल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं.

खजुराहो में खाना खाने के बाद अब तक 4 ने तोड़ा दम (ETV Bharat)

होटल का लाइसेंस किया गया निरस्त

छतरपुर सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने बताया कि "अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी 5 लोग ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है. वहीं, कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल बीस-बीस हजार की आर्थिक सहायता दी है और कलेक्टर के निर्देश पर होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."

खाना खाने के बाद 9 लोग हुए थे बीमार

खजुराहो में बीते दिनों होटल गोतमा रिसोर्ट में काम करने वाले 9 लोगों ने गोभी की सब्जी खाई थी. जिसके बाद वे उल्टी, दस्त का शिकार हो गए. जिसमें बिहारी पिता दयाराम पटेल (50) निवासी खजुराहो, रामस्वरूप पिता मंगू कुशवाहा (47) निवासी खजुराहो, रोशनी पति प्रमोद रजक (30) निवासी ग्राम झटकरा, दयाराम पिता रामदयाल कुशवाहा (70) निवासी खजुराहो, रवि कोंदर निवासी पन्ना, हार्दिक पिता प्रभात सोनी (20) निवासी राजनगर, प्रागीलाल कुशवाहा (33) निवासी वार्ड नंबर 14 खजुराहो, गिरजा रजक (35) निवासी गौतम रिसॉर्ट और प्रियागी कुशवाहा (50) बीमार हुए थे. इन सभी को खजुराहो से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया था.

अब तक 4 लोगों की मौत

खाने खाने के बाद बीमार हुए 9 लोगों में से 3 कर्मचारियों प्रियागी कुशवाहा 50 साल, रामस्वरूप कुशवाहा 50 साल, गिरजा रजक 35 साल की मौत पहले ही हो गई थी. वहीं, रविवार को हार्दिक सोनी 20 साल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

होटल मैनेजमेंट पर एफआईआर

इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने खजुराहो के चंदेला चौराहे सहित राजनगर हॉस्पिटल के बाहर भी चक्का जाम कर दिया था. जिसके चलते सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रियों को भी जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ा था. जिसको लेकर फरियादी मुन्ना पटेल निवासी ग्राम डिगौनी की रिपोर्ट पर 14 लोगों के खिलाफ राजनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, खजुराहो निवासी मोहन पिता नंदलाल कुशवाहा की रिपोर्ट के आधार पर होटल के मैनेजमेंट पर केस दर्ज कर लिया गया है.