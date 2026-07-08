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छतरपुर में पहली ही बारिश से तबाही, खजुराहो में खूडर नदी उफान पर, 24 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश

मध्य प्रदेश में मानसून की खतरनाक एंट्री, खजुराहो में 24 घंटे में 4.2 इंच पानी गिरने से बाढ़ जैसे हालात, नदी-नाले उफान पर

HEAVY RAIN CAUSES WATER LOGGING IN CHHATARPUR
खजुराहो में खूडर नदी उफान पर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 11:06 AM IST

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छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीजन की पहली बारिश से ही हालात बिगड़ गए हैं. लगातार हो रही बारिश से ताल-तलैया और नाले उफान पर आ गए हैं. पहली बारिश ने जहां किसानों को बड़ी राहत दी है तो वहीं, सड़कें जलमग्न होने और निचली बस्तियों में पानी भरने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. बीती रात से लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों ओर बाजार में भी पानी घुस गया है, जिससें व्यपारियो को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, खजुराहों में एक दिन में 4.2 इंच पानी गिरने से खूडर नदी उफान पर है.

छतरपुर में कहीं राहत कहीं आफत

भीषण गर्मी के बाद एमपी के छतरपुर में सोमवार से मौसम का मिजाज बदला और बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को खासी राहत दी, लेकिन ये राहत कुछ लोगों के लिए आफत भी लेकर आई. अचानक हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जगह-जगह पानी भर गया जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.निचले इलाकों में पानी भरने की पुरानी समस्या को देखते हुए लोगों की चिंता बढ़ गई है. शहर के बीच बाजार में पानी भरने से व्यापारी भी चिंता में हैं. आरोप हैं कि नगरपालिका ने अभी तक नालियों की सफाई नहीं करवाई जिस कारण ये स्थिति बनी है.

खजुराहो में खूडर नदी उफन पर (Etv Bharat)

छतरपुर की राम गली बजरिया के व्यापारी बाजार में बारिश का पानी घुसने से बेहद परेशान है. जनरल स्टोर के व्यपारी कल्लू मोर ने बताया, '' बारिश शुरू होते ही बाजार की हालत खराब हो जाती है, नगरपालिका समय रहते नालियों की सफाई नहीं करवाती, जिसका खामियाजा व्यपारियों को भगुतना पड़ता है.'' वहीं, छतरपुर एडीएम विनय द्विवेदी ने कहा, '' नदी नालों और डैम के पास प्रशासनिक टीमों की मुस्तैदी के लिए निर्देशित किया है. एनडीआरएफ भी अलर्ट पर है.''

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छतरपुर के बाजारों में घुसा पानी (Etv Bharat)

खजुराहो में नदी-नाले उफान पर

छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 24 घंटे में 4.2 इंच बारिश हो चुकी, लगातार वर्षा से खूडर नदी उफान पर है और जलस्तर बढ़ने से खजुराहो-जटकरा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के साथ उसका एक हिस्सा भी धराशायी हो गया है. बारिश के कारण खूडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदी किनारे स्थित दूल्हादेव मंदिर के परिसर तक पानी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

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कई नदी-नाले उफान पर, रपटों पर पानी (Etv Bharat)

पर्यटकों के लिए हुआ खुशनुमा मौसम

एक ओर भारी बारिश आफत लेकर आई है तो दूसरी ओर लगातार बारिश से मौसम भी सुहावना हो गया है. तापमान गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है. खजुराहो मन्दिर घूमने आए पर्यटक भी बारिश और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं. हालांकि कई सड़कों पर पानी भरने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.

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छतरपुर में भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट, पर्यटकों को मिलेगी राहत (Etv Bharat)

खेतों को मिली नमी, किसानों के चेहरों पर रौनक

छतरपुर में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही तेज व मध्यम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं. खेतों में पर्याप्त नमी आने से खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहतर स्थिति बन गई है. अच्छे मानसून ने किसानों के चेहरे पर खुशी और संतोष लौटाया है. जून में कम वर्षा के बावजूद, जुलाई लगते ही हुई अच्छी बारिश से कृषि कार्य तेज हो गया है. छतरपुर जिले के झमटुली गांव के किसान अखिलेश पाल कहते हैं, '' ये बारिश वरदान से कम नहीं है. खेतों में अब तेजी से नमी आएगी और अच्छी फसल होगी पर कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे परेशानी होगी.''

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जोरदार बारिश से खिले किसानों के चेहरे (Etv Bharat)

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मौसम केंद्र प्रभारी आरएस परिहार ने कहा, '' मानसून की तेज एंट्री हुई है और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. बीच-बीच में दक्षिण की हवाओं से नमी के साथ उमस भी बढ़ेगी. अगले 24 घंटे में तेज हवाएं चलेंगी और कई जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं. फिलहाल कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.''

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