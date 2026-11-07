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मंत्री संपतिया उइके पर चढ़ा दीपावली का खुमार, खजुराहो में विदेशियों ने मनाया वंडरफुल फेस्टिवल

खजुराहो में दीपावली के उल्लास में डूबे विदेशी पर्यटक ( ETV BHARAT )

छतरपुर/मंडला: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में भी दीपावली पर्व की धूम है. दीपावली के उत्साह में विदेशी पर्यटक भी डूब गए हैं. खजुराहो के बाजारों में खासी चहल-पहल देख विदेशी पर्यटकों ने गाइड से इसके बारे में जानकारी ली. गाइड्स ने बताया कि इंडिया का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है. इसे दीपावली पर्व कहा जाता है. इसके बाद विदेशियों ने दीपावली पर्व के बारे में पूरी जानकारी ली.

बाजारों की सजावट देख चौंके विदेशी पर्यटक