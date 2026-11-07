मंत्री संपतिया उइके पर चढ़ा दीपावली का खुमार, खजुराहो में विदेशियों ने मनाया वंडरफुल फेस्टिवल
खजुराहो घूमने पहुंचे विदेशी पर्यटक दीपावली की चकाचौंध देख आश्चर्यचकित. मंडला में मोहन यादव कैबिनेट की मंत्री संपत्तिया उइके भी दीपावली की खरीददारी में जुटीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 12:49 PM IST
छतरपुर/मंडला: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में भी दीपावली पर्व की धूम है. दीपावली के उत्साह में विदेशी पर्यटक भी डूब गए हैं. खजुराहो के बाजारों में खासी चहल-पहल देख विदेशी पर्यटकों ने गाइड से इसके बारे में जानकारी ली. गाइड्स ने बताया कि इंडिया का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है. इसे दीपावली पर्व कहा जाता है. इसके बाद विदेशियों ने दीपावली पर्व के बारे में पूरी जानकारी ली.
बाजारों की सजावट देख चौंके विदेशी पर्यटक
गाइड्स से मिली जानकारी के बाद विदेशी पर्यटकों के ग्रुप बाजार में खरीददारी करने निकल पड़े. विदेशी पर्यटकों ने देसी आइटम्स देखकर भी इनके बारे में जानकारी ली और फिर जमकर खरीददारी की. रंग-बिरंगी दुकानों से सजे बाजार के बीच स्थानीय लोगों के साथ विदेशी पर्यटक भी हिल मिल गए. इसे देखकर बाजार में छोटी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
खास बात ये है विदेशी पर्यटकों ने इन छोटे दुकानदारों से कोई मोलभाव नहीं किया. जो रेट बताए उतने तो दिए ही, साथ ही अतिरिक्त रुपये भी दिए. स्विट्जरलैंड से आए कपल ने बताया कि इंडिया में उन्होंने इतना उत्साह पहली बार देखा है.
दीपावली ऑफर में मिली छूट से ग्राहक खुश
खजुराहो के अलावा जिला मुख्यालय छतरपुर के बाजारों में भी खासी चहल-पहल देखी गई. इस बार सोना, चांदी सहित अन्य सामानों के बढे़ दामों को लेकर व्यापारियो को चिंता सता रही थी लेकिन बाजार में इतनी जमकर खरीददारी हुई कि सारी आशंकाएं बेकार साबित हुईं. छतरपुर के सराफा, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल बाजार में भी ग्राहक उमड़ पड़े.
सराफा व्यापारी निशांत सोनी का कहना है "धनतेरस पर सोने-चांदी के गिरे रेट कारण अच्छी खरीददारी हुई." कई व्यापारियों ने अपनी शोरूम में दीपावली ऑफर जैसी स्कीम चलाईं. मोबाइल फोन शोरूम के निखिल जैन कहते हैं "इस बार मोबाइल के रेट बहुत बढ़े हुए हैं. उसके बावजूद अच्छी बिक्री हुई. हर खरीददार को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया गया."
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मंत्री संपतिया उइके ने बाजार में की खरीददारी
उधर, मंडला में कैबिनेट मंत्री सम्पतिया उइके ने बाजार में पहुंचकर धनतेरस और दीपावली की खरीददारी की. वह रेडक्रॉस के समीप लगे स्थानीय बाजार पहुंचीं. छोटे व्यापारियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया. मिट्टी के दीये, रंगोली, पारंपरिक झाड़ू, पूजन सामग्री और फूल-मालाओं की खरीदारी की.
मंत्री संपतिया उइके ने नागरिकों से अपील की "विदेशी और बड़े ब्रांड के साथ अपने स्थानीय उत्पादों को भी प्राथमिकता दें. स्थानीय कारीगरों के हाथों से बने सामान खरीदें और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को आगे बढ़ाएं. नगरपालिका को निर्देश हैं कि फुटकर व्यापारियों से कोई भी टैक्स न लिया जाए. शासन ने भी इस बारे में पत्र जारी किया."