खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में बुंदेली डांस की धूम, बॉलीवुड कलाकार भी झूमके नाचे

देश-विदेश के पर्यटक भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का खूब लुत्फ ले रहे हैं. इस वर्ष ये महोत्सव धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित है.

Khajuraho Film Festival
खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में बुंदेली डांस की धूम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 2:03 PM IST

छतरपुर : देश-दुनिया में अगल पहचान रखने वाले मंदिरों के शहर चंदेल राजाओं की नगरी खजुराहो में इन दिनों 11वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है. इस उत्सव का आनंद उठाने देश-विदेश के लोग भी आ रहे हैं. मुंबई के जाने-माने कलाकार अपनी कला कर प्रदर्शन कर रहे हैं. खजुराहो के शिल्पग्राम में यह उत्सव हो रहा है.

मुंबई के इन कलाकारों ने बांधा समां

फेस्टिवल के दूसरे दिन मुंबई से आए कलाकारों ने फिल्मी गीतों सहित बुंदेली लोकगीत, नृत्य की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का दिल जीत लिया. यहां पर 13 शॉर्ट फ़िल्म की स्क्रीनिंग की गई, उनके निर्देशकों को सम्मानित किया गया. 7 दिन चलने वाला खजुराहो फ़िल्म फेस्टिवल 22 दिसंबर तक चलेगा.

बुंदेली डांस पर बॉलीवुड कलाकार भी झूमके नाचे (ETV BHARAT)

दूसरे दिन भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल, पंकज बैरी, जयंत देशमुख, शीबाशीष सरकार, भूपिंदर सिद्धू, सुरिंदर अहलावत, डॉ.योगेश श्रीवास्तव, गौरव शर्मा ने अपनी प्रस्तुति दी.

विदेशी कलकारों का भी सम्मान

विदेशी कलाकार रोबर्ट मैक्सीन, अलफ्रेंड़ो केन्डेरा, मार्क एन्जल्स विनसेंट रोबिन,फेदुद्दीन फरीदसर, मेंहदी बकीर खान, सुरेश राम को स्वामी उमाकांत महाराज को सिने गौरव सम्मान से समानित किया गया. फ़िल्म अभिनेत्री दीपशिखा ने मंच से गीत भी गाया "ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है".

Khajuraho Film Festival
मुंबई के इन कलाकारों ने बांधा समां (ETV BHARAT)

फेस्टिवल में ये फिल्में दिखाई गईं

खजुराहो फिल्म समारोह में 17 दिसंबर को दिखाई गई फिल्मों में वर्ड सांग, तिरंगा मेरी शान, हेल्प योर सेल्फ, उत्कर्ष की अपनों से मिला खजाना, हरिराम कहार, नशे से दूरी है, गुआवा दी मांव लीचिंग, ओटीपी, वेलेंटाइन डे, आई थिंक, परोपकार, हिमालय यादव की नज़र गिद्ध आदि हैं.

Khajuraho Film Festival
मुंबई से आई फ़िल्म अभिनेत्री दीपशिखा (ETV BHARAT)

फिल्म फेस्टिवल धर्मेंद्र व असरानी को समर्पित

मुंबई से आई फ़िल्म अभिनेत्री दीपशिखा ने कहा "खजुराहो में इतना प्यार, इतना उत्साह देखा लगता मेरे पुराने दिन वापस आ गये. खजुराहो घूमकर बहुत अच्छा लगा, सफारी भी घूमकर आई." फिल्म फेस्टिवल के संयोजक अभिनेता राजा बुंदेला बताते हैं "इस वर्ष यह महोत्सव दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित किया गया है."

संपादक की पसंद

