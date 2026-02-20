ETV Bharat / state

खजुराहो के मंदिर में पायल की खनक, घुंघरू की छनछन, 7 दिनों तक बुंदेली व्यंजन मुंह में लाएंगे पानी

छतरपुर: मंदिरों के शहर खजुराहो में 52वां अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होने वाला है. इस साल समारोह में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविध शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. 7 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत 20 फरवरी यानी शुक्रवार से होने जा रही है, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा. इसमें देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगे. इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. 7 पद्मश्री एवं 6 संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी नृत्य कलाकारों के साथ इस आयोजन से पर्दा उठेगा. ये समारोह कंदरिया महादेव एवं जगदंबा मंदिर परिसर में आयोजित होगा.

इन संस्थाओं के सहयोग से समारोह

खजुराहो नृत्य समारोह में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम जैसी प्रमुख शास्त्रीय शैलियों की प्रस्तुति कलाकार देंगे. इस आयोजन में देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में कला का संगम देखने आएंगे. उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि "उत्सव मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कराया जा रहा है. इसमें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, दक्षिण मध्‍य क्षेत्र सांस्‍कृतिक केन्‍द्र, नागपुर एवं जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा सहयोग किया गया है."

लोकल कलाकार भी साझा करेंगे मंच

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल और एसपी अगम जैन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का खजुराहो नृत्य समारोह में आना भी प्रस्तावित है. जिसको लेकर पुलिस-प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया, "आयोजन हर वर्ष 20 से 26 फरवरी तक होता है. जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. देश-विदेश के कलाकार और पर्यटक खजुराहो पहुंच रहे हैं. समारोह में लोकल कलाकारों को भी मंच दिया जाएगा."