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खजुराहो से इंडिगो के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट भी शुरू, रफ्तार पकड़ेगा बुंदेलखंड का पर्यटन व्यवसाय

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छतरपुर (खजुराहो): पर्यटन नगरी खजुराहो की हवाई कनेक्टिविटी को अब एक ओर नई उड़ान मिल गई है. इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया की फ्लाइट भी खजुराहो से उड़ान भरेगी. खजुराहो में अब दो प्रमुख एयरलाइंस की सेवाओं से खजुराहो आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी. ऐसे में पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलने और बुंदेलखंड की राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद दिखाई देने लगी है.

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