खजुराहो से इंडिगो के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट भी शुरू, रफ्तार पकड़ेगा बुंदेलखंड का पर्यटन व्यवसाय
खजुराहो में इंडिगो के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट भी हुई प्रारंभ, बुंदेलखंड की राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद. रिपोर्ट मनोज सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:28 PM IST
छतरपुर (खजुराहो): पर्यटन नगरी खजुराहो की हवाई कनेक्टिविटी को अब एक ओर नई उड़ान मिल गई है. इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया की फ्लाइट भी खजुराहो से उड़ान भरेगी. खजुराहो में अब दो प्रमुख एयरलाइंस की सेवाओं से खजुराहो आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी. ऐसे में पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलने और बुंदेलखंड की राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद दिखाई देने लगी है.
कनेक्टिविटी से ही विकास के मार्ग खुलते हैं: वीडी शर्मा
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में रविवार को इंडिगो के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट भी प्रारंभ हो चुकी है. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के संकुल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक एवं सांसद खजुराहो विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि "कनेक्टिविटी से ही विकास के मार्ग खुलते हैं, खजुराहो में एयर इंडिया की फ्लाइट प्रारंभ होने से जहां पर्यटकों को आवागमन में सरलता और सहजता रहेगी वहीं पर्यटन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी."
खजुराहो एयरपोर्ट निदेशक संतोष सिंह ने बताया कि "एयर इंडिया के 155 सीटर जहाज में आज पहले दिन की फ्लाइट में 42 पर्यटक आए हैं और 55 पर्यटक यहां से रवाना हुए हैं, इसमें बिजनेस क्लास की सुविधा भी उपलब्ध है. वही, इंडिगो की फ्लाइट से भी आज 142 यात्री आए हैं जबकि 155 यात्री खजुराहो से रवाना हुए हैं."
एयर इंडिया की फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया
खजुराहो एयरपोर्ट में एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंचने पर वाटर कैनन के द्वारा स्वागत किया गया. वही, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने एयर इंडिया फ्लाइट के प्रथम आगमन पर हरी झंडी दिखाकर यात्रियों का अभिवादन और पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया. एयर इंडिया स्टाफ और खजुराहो एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा शॉल श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर भी सम्मानित किया गया.
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इस दौरान विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि "खजुराहो में इंडिगो के बाद एयर इंडिया तथा दो-दो वंदे भारत की सौगात होने पर यहां के पर्यटन व्यवसायियों को नई उड़ान मिलेगी, पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी.