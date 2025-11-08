नए पचड़े में फंसा खजुराहो एयरपोर्ट, वॉच टावर पर CISF के ASI ने की आत्महत्या
छतरपुर के खजुराहो एयरपोर्ट के वॉच टावर पर सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्ट ने की खुदकुशी. पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई नोट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 2:39 PM IST
छतरपुर: विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के एयरपोर्ट में शुक्रवार की रात झकझोर देने वाली घटना घटी. एयरपोर्ट के वॉच टावर पर ड्यूटी कर रहे एक सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की उनकी यूनिट में हड़कंप मच गया है. एएसआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. वहीं, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. जवान के इस कदम से उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग सदमे हैं.
अज्ञात कारणों के चलते जवान ने खुदकुशी की
खजुराहो थाना प्रभारी प्रशांत सेन ने बताया," केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53 वर्षीय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद द्वारा ड्यूटी के दौरान वॉच टावर पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. सूचना मिलते ही खजुराहो थाने की एक टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. उनके साथ मौके पर सीएफएल और डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची. पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजनगर स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया है. मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है."
पुलिस बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुटी
मृतक जवान की पहचान 53 वर्षीय दुर्गा प्रसाद छिंदवाड़ा निवासी के रूप में हुई है. जवान ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया. पुलिस इसकी जांच में जुटी गई है. इसके लिए पुलिस उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल, प्रारंभिक जांच में आत्महत्या करने के पीछे कोई ठोस वजह सामने नहीं है. वहीं उनके परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है.
कुर्क के बादल छटते ही नए पचड़े में फंसा एयरपोर्ट
हाल की घटनाओं को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा कि जैसे खजुराहो एयरपोर्ट का बुरा वक्त चल रहा है. कुर्की की परेशानी थमी नहीं थी कि खजुराहो एयरपोर्ट के वॉच टावर में ड्यूटी पर तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इससे पहले स्थानीय निकाय ने 20 साल का बकाया टैक्स जमा न करने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुर्की का नोटिस भेज दिया था. जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक हड़कंप मच गया था. हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्स जमा कर दिया है, जिस कारण कुर्की का संकट टल गया है.