ETV Bharat / state

खजुराहो के आदिवर्त में रातभर सजी महफिल, देशी-विदेशी पर्यटक जनजातीय गीत-संगीत पर झूमे

खजुराहो के आदिवर्त में देशज कार्यक्रम का आयोजन. स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति पर झूमे देशी और विदेशी पर्यटक. रातभर चला रंगारंग आयोजन.

KHAJURAHO DESHAJ PROGRAMME
खजुराहो के आदिवर्त में देशज कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: खजुराहो में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित 'आदिवर्त' में 'देशज' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में जनजातीय लोक कला और संस्कृति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. रात भर चले इस कार्यक्रम में देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए, जहां जनजातीय संस्कृति को करीब से देखने और समझने का मौका मिला. जंगलों में निवास करने वाले बैगा जनजाति के लोगों ने अपना पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया.

जनजातीय कलाकारों को दिया जाता है मंच

आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को जीवंत बनाए रखने और लोगों तक पहुंचाने के लिए जनजातीय लोककला राज्य संग्रहालय को बनाया गया है. इसे आदिवर्त भी कहा जाता है. यहां प्रत्येक शनिवार और रविवार को देशज कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. जहां बुंदेली सहित अन्य जनजातियों के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच दिया जाता है. रविवार को आयोजित कार्यक्रम में बुंदेलखंड, बघेलखंड और गोंड जनजाति के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. इसे देखने के लिए देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे.

देशज कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देते कलाकार (ETV Bharat)

आदिवर्त में लोक कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति डिंडौरी से आये पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ जनजातीय कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे एवं साथियों द्वारा परधोनी/कर्मा नृत्य की रही. इसके बाद रीवा के प्रांजली वर्मा और उनसे साथियों ने अपनी प्रस्तुती दी. बघेली लोकगीतों के कलाकारों ने गणेश वंदना, बधाई, बरुआ और दादरा जैसे पारंपरिक गीतों से वातावरण को लोक संगीत की मधुरता से भर दिया. कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति विक्रम सिंह बुंदेला और साथियों द्वारा बुन्देली संस्कार गीतों की रही. कलाकारों द्वारा बिलवारी, गारी, जेवनार, बन्ना और सोहर जैसे गीतों की ऐसी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शक झूम उठे.

Khajuraho Adivart Programme
पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते जनजातीय कलाकार (ETV Bharat)

'छोटे कलाकारों को मौका देना सराहनीय'

डिंडौरी से अपनी प्रस्तुति देने आए कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे बताते हैं "खजुराहो के मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य है. संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित इस आदिवर्त संग्रहालय में हम जैसे छोटे कलाकारों को मौका दिया जाता है जो सराहनीय है. इस मंच से हमें रोजगार के साथ अपनी पारंपरिक कला को जीवित रखने का मौका मिलता है."

TAGGED:

KHAJURAHO ADIVART PROGRAMME
KHAJURAHO FOLK ART PROGRAM
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR ADIVART MUSEUM
KHAJURAHO DESHAJ PROGRAMME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन फिक्स, सरेंडर या शूटआउट, सर्च ऑपरेशन तेज

सुपर स्टार धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की कामना लिए बाबा महाकाल के दर पर पहुंची जया प्रदा

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.