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छतरपुर में उद्घाटन से पहले ही दरका पुल, पिलर में दरारें देख जांच के आदेश

छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर चंदला थाना इलाके के नेहरा गांव में एमपी और यूपी की सीमा को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण हो रहा है, जिसे लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है. पुल तैयार होने के बाद उत्तर प्रदेश की दूरी करीब 20 किलोमीटर कम हो जाएगी. अभी ग्रामीण नाव के सहारे नदी पार करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

छतरपुर: केन नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए एक पुल बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन से पहले पुल में दरारें नजर आने लगी हैं. ठेकेदार ने इन दरारों को सीमेंट से ढक दिया है, इसे लेकर लोगों में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई हैं. इसके निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए गए हैं.

उच्च स्तरीय जांच के आदेश (ETV Bharat)

3 साल से बन रहा पुल

पुल का निर्माण 90 प्रतिशत हो चुका है, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही पुल के पिलरों में दरारें पड़नी शुरू हो गईं हैं. ठेकेदार ने दरारों को छिपाने के लिए ऊपर से सीमेंट का लेप कर दिया है, जो साफ दिखाई दे रहा है. पुल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा है. दरारों को देखकर स्थानीय लोग भी दहशत में हैं. स्थानीय निवासी अनंत कुमार शुक्ला ने बताया, '' अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में बड़े हादसे हो सकते हैं. लोक निर्माण विभाग ने साल 2023 में करीब 32 करोड़ रु की लागत से केन नदी पर परनेहरा-नहरी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था.''

केन नदी पर 3 सालों से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले दरका (ETV Bharat)

निर्माण करने वाली कंपनी पर उठे सवाल

कथित तौर पर निर्माण कार्य नरसिंहपुर की एक कंपनी को सौंपा गया है, जो तीन साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं कर सकी और अब काम बंद कर चली गई. बंसिया गांव निवासी अनंत कुमार शुक्ला ने कहा, "कई सालों से लोग पुल तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुल शुरू नही हुआ है. उद्घाटन से पहले ही इसमें दरार पर गया है."

बारिश में यातायात मुश्किल

एक अन्य स्थानीय निवासी बरदानी सिंह ने कहा, "केन नदी के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में किसानों की खेती होती है, पुल के अभाव में किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है. बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मुश्किलें और बढ़ जाती है. बाढ़ का कापनी आने से कई गांवों का संपर्क टूट जाता है.''

नाव के सहारे नदी पार करते स्थानीय लोग (ETV Bharat)

कलेक्टर बोले- जांच के आदेश दिए हैं

इस मामले पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा, " निर्माण विभाग की समीक्षा वैठक में मुद्दा आया था, काम में भी देरी हुई है. अधिकारियों को बारिश से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिससे किसी तरह की कोई क्षति नहीं हो."