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राहुल गांधी के दौरे की आहट पाते ही कलेक्टर पहुंचे विस्थापितों से मिलने, घर-घर कुंडी खटखटाई

तीन घंटे तक कलेक्टर व एसपी ने सुनी विस्थापितों की समस्याएं ( ETV BHARAT )

केन-बेतवा परियोजना के विस्थापित परेशान हैं. घर उजड़ जाने के बाद किसान, आदिवासी, ग्रामीण उचित मुआवजा के लिए चक्कर लगा रहे हैं. कई दिनों तक आंदोलन चला. विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 20 लोगों का दल मिला. उन्हें जमीनी हकीकत बताई. राहुल गांधी ने छतरपुर आने का वादा किया है. राहुल गांधी के संभावित दौरे को देखते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा दलबल के साथ ग्राम ढोढ़न ओर पलकौन्हा पहुंचे.

अब चर्चा है कि राहुल गांधी केन-बेतवा परियोजना से प्रभावितों से मिलने गांवों का दौरा करने वाले हैं. राहुल गांधी के दौरे की आहट पाकर जिला प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए हैं. कलेक्टर-एसपी सहित कई अफसरों ने एक साथ गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की हर समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया.

छतरपुर : केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावितों का आंदोलन राष्ट्रीय पटल पर छाया है. लंबे समय से चल रहे आंदोलन को लेकर अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं. बीते दिनों प्रभावितों ने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से अपनी व्यथा सुनाई. इस दौरान राहुल गांधी ने मौके का दौरा करने का आश्वासन दिया था.

कलेक्टर ने विस्थापितों के घर जाकर कुंडी खटखटाई. जब सारे विस्थापित एकत्रित हुए तो कलेक्टर मृणाल मीणा और SP रजत सकलेचा जमीन पर बिछाई गई दरी-चटाई पर ग्रामीणों के साथ बैठे और उनकी समस्याएं सुनी.

ग्रामीणों के बीच फर्श पर दरी बिछा बैठे कलेक्टर-एसपी (ETV BHARAT)

विस्थापितों के बीच 3 घंटे रहे कलेक्टर व एसपी

विस्थापित रामदेवी ने बताया "बारिश की वजह से नए बसाए गए गांव में गड्ढे हो गए हैं. हम लोग एक किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं. बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं." कलेक्टर मृणाल मीणा ने ग्रामीणों से अपील की "जिन परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास राशि मिल चुकी है, वे राशि का सदुपयोग करते हुए प्राथमिकता से अपने मकान का निर्माण शुरू करें. राशि का दुरुपयोग न करें. जिन परिवारों के मकान बन चुके हैं, वे स्वेच्छा से विस्थापित ग्राम से अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाएं. पुनर्वास पैकेज की राशि निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पात्र हितग्राहियों को ही दी जाएगी."

केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों की समस्याएं (ETV BHARAT)

एक जगह बसाए जाएंगे सभी विस्थापित

कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा "यदि प्रभावित गांवों के लोग एक स्थान पर एक साथ बसना चाहते हैं तो प्रशासन जमीन चिह्नित कर उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा." उन्होंने करौंदिया में बसे ग्रामीणों से आवंटित जमीन पर समय पर मकान निर्माण शुरू करने को भी कहा. करौंदिया गांव में विस्थापित किए गए ग्रामीणों ने कहा "हम लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं." कलेक्टर ने बताया "करौंदिया में मकान निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ महिला एवं बाल विकास अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अस्थायी आंगनवाड़ी निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं."

धार्मिक स्थलों को भी शिफ्ट करने का आश्वासन

कलेक्टर ने कहा "स्वास्थ्य एवं बिजली संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी, सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है. वर्तमान में बोरवेल और हैंडपंप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई है." कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रत्येक घर को जल जीवन मिशन से जोड़ने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए." कलेक्टर ने ग्रामीण को बताया "विस्थापित गांवों के धार्मिक स्थलों व मूर्तियों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक रीतिरिवाज के साथ जहां ग्रामीण एक साथ बसेंगे वहां शिफ्ट किया जाएगा."