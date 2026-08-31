कच्चे मकान में गुजर गई कई पीढ़ियां, केन बेतवा की मुआवजा राशि से चमकी जिंदगी
छतरपुर में केन वेतवा मुआवजा राशि से बदली कई विस्थापित परिवारों की किस्मत. आलीशान मकान बनाकर गुजार रहे खुशहाल जिंदगी. रिपोर्ट मनोज सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 12:14 PM IST
छतरपुर: पीढ़ियों से सूखे बुंदेलखंड को हरा भरा करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी केन वेतवा लिंक परियोजना कई मायनों में कारगर साबित हो रही है. एक ओर जहां केन बेतवा को लेकर एक वर्ग लगातार विरोध करता रहा, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलों की सिंचाई के अलावा गरीब, आदिवासियों और ग्रामीणों की किस्मत चमक रही है. इसका जीता-जागता उदाहरण विस्थापित गब्बर आदिवासी और भरत दुबे का नया घर है, जो कभी पीढ़ियों से कच्चे मकानों में गुजर बसर कर रहे थे, आज 67 लाख से ज्यादा मुआवजा मिलने के बाद गब्बर की किस्मत चमक गई है. वहीं, भरत दुबे ने मुआवजे के पैसों से कपड़े का शोरूम खोला और नया घर बनवा लिया.
विस्थापितों को 800 करोड़ से अधिक का मुआवजा
केन बेतवा लिंक परियोजना की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है. पक्ष हो या विपक्ष के नेता, सभी इसमेंे टकटकी लगाए बैठे हैं. योजना के तहत छतरपुर के 14 प्रभावित गांवों में अब तक 817.01 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित हो चुकी. पिछले दिनों लगाए गए विशेष शिविरों के जरिए 21.15 करोड़ रुपए की राशि विस्थापितों के सीधे बैंक खातों में कलेक्टर मृणाल मीणा के द्वारा डाली गई थी.
विस्थापितों के जीवन में नए बलवाव
कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा, "परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है. इससे 8.11 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई और 44 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इसके साथ ही केन वेतवा से मिले मुआवजे से किसान, आदिवासी और ग्रामीणों की किस्मत बदली है. विस्थापित परिवारों के जीवन में भी कई नए बलवाव हो रहे हैं, आदिवासी विकास एवं सुविधाओं की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं."
कई पीढ़ी कच्चे मिट्टी के घरों में गुजर गई
पलकौंहा निवासी गब्बर आदिवासी ने कहा, '' कई पीढ़ी कच्चे मिट्टी के घरों में गुजर गईं. हम लोग भी मिट्टी के घरों में रहकर गुजर बसर कर रहे थे. खेती की जमीन भी नहीं थी. परंतु अब केन बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजे की राशि ने किस्मत बदल दी है, मुआवजा के पैसे से पीरा गांव में प्लॉट खरीदा और अब अपने पक्के घर का सपना साकार हो रहा है.
मुआवजे से पलटी किस्मत
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को भूमि, मकान और पुनर्वास पैकेज की राशि मुआवजे के रूप में मिली है. परियोजना से प्रभावित कई परिवार राशि का सदुपयोग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे ही परियोजना से प्रभावित भरत दुबे ने बताया, '' मेरे परिवार के तीन सदस्यों को पुनर्वास पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 12.50 लाख राशि प्राप्त हुई है. जिसमें मुझे, भाई और पिता को 37.50 लाख रुपए का पुनर्वास पैकेज मिला. जिनके घर में जितने सदस्य हैं, उस हिसाब से पैसा मिल रहा है.''
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भविष्य को बेहतर बनाने का मिला अवसर
भरत दुबे ने आगे कहा, '' इसके अतिरिक्त भूमि के मुआवजे के रूप में 9 लाख 21 हजार 400 रुपए और मकान के 8 लाख 24 हजार 69 रुपए की राशि योजना से मिली है, परिवार को कुल 54 लाख 95 हजार 469 रुपए की राशि मिली है, इस पैसे से बमीठा में नया मकान बनाया है. इसके साथ ही कपड़े की दुकान शुरू कर दी है. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और खेती पर आश्रित था. मुआवजे की राशि से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर मिला है.''