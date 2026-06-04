केन वेतबा लिंक परियोजना कार्य में खूनी खेल, कर्मचारी की रॉड से पीट पीटकर हत्या
छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना कार्य के दौरान कर्मचारी की हत्या, खूनी संघर्ष में बदला कर्मचारियों का मामूली विवाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 2:22 PM IST
छतरपुर: केन वेतवा लिंक परियोजना के दौरान ढोढन बांध के रोड निर्माण का काम चल रहा है. यहां काम कर रहे कर्मचारियों में मामूली बात पर बहस हो गई, जिसको लेकर एक कर्मचारी इतना आगबबूला हुआ कि उसने दूसरे कर्मचारी की हत्या कर दी. घटना तब हुई जब दोनों शराब में नशे में थे. बताया जा रहा है कि मृतक कर्मचारी गोरखपुर का रहने वाला था. जिसकी लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.
लोहे की रॉड से पीट पीटकर की हत्या
छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र स्थित रनगुवां गांव में केन वेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है. उसी दौरान एक खूनी वारदात सामने आई है. आपसी विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. इस हिंसक झड़प के दौरान एक एलएनटी मशीन ऑपरेटर की लोहे की भारी रॉड से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना रनगुवां गांव के पास क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रही एक कंपनी के कैंप की है.
खूनी संघर्ष में बदला आपसी विवाद
यहां कंपनी के ही एलएनटी मशीन ऑपरेटरों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर कुछ कर्मचारियों ने लोहे की रॉड से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी मशीन ऑपरेटर विजय रावत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस जानलेवा हमले में विजय रावत लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. निर्माण स्थल पर मौजूद अन्य सहकर्मियों द्वारा आनन-फानन में उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया.
पुलिस ने दर्ज किया मामला, निर्माण कंपनी के कैंप पर पुलिस तैनात
जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान कर्मचारी ने दम तोड़ दिया. वहीं जानकरी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख दिया है. घटनास्थल पर पहुंचे खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल और थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने निर्माण कंपनी के अन्य कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए हैं.
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वहीं टीआई बमीठा बाल्मीक चौबे का कहना है कि "आरोपियों के खिलाफ हत्या का आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है. वारदात को अंजाम देकर फरार हुए संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही है. घटना के बाद से निर्माण कंपनी के कैंप और घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है."