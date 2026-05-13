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केन बेतवा लिंक परियोजना: अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़

घर तोड़ने के दौरान परिवार के घायल होने पर भड़के ग्रामीण (ETV Bharat)

केन-बेतवा परियोजना को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और आदिवासी, ग्रामीण, किसान लगातार आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं. बीते कई दिनों से ढोड़न बांध पर चिता आंदोलन चल रहा है. जिसमें महिलाएं सहित बच्चे, बुजुर्ग सभी चिताओं पर लेटे हैं और उचित मुआवजा, विस्थापन की मांग कर रहे हैं.

छतरपुर: केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर हमला कर दिया. जिससे कई गाड़िया के कांच टूट गए, तो वहीं आंदोलनकारियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दौड़ाकर खदेड़ दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासनिक अमला, भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा था, तभी आंदोलनकारियो ने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

अतिक्रमण हटाने पर ग्रामीणों ने किया पथराव

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत जब पुलिस और प्रशासन की टीम बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची तो टीम पर ग्रामीणों ने जोरदार पथराव कर दिया. भारी तनाव के बीच उग्र भीड़ ने एडिशनल एसपी आदित्य पटले की गाड़ी, नायब तहसीलदार के वाहन और एक जेसीबी मशीन सहित करीब आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ कर दी. इसके बाद मौके से पुलिस प्रशासन को भी खदेड़ दिया.

आदिवासियों ने पुलिस और प्रशासन की टीम को खदेड़ा (ETV Bharat)

जेसीबी से घर गिराने के दौरान मलबे में दबा परिवार

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने मनमानी करते हुए आजाद आदिवासी के घर पर जेसीबी चला दी. इस दौरान आजाद अपने परिवार सहित मलबे में दब गए, जिससे वे चोटिल भी गए. आजाद आदिवासी ने बताया, "उन्हें अब तक पूरा मुआवजा भी नहीं मिला और अब मकान गिराकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. घर गिराने के दौरान मेरा परिवार घर के अंदर मौजूद था और सभी खाना खा रहे थे. प्रशासन की टीम आई और जेसीबी चला दी."

जेसीबी से घर गिराने के दौरान मलबे में दबा परिवार (ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा, "प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है. आदिवासियों को पूरा मुआवजा भी नहीं दिया है और घर तोड़े जा रहे हैं. नियमानुसार कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है. प्रशासन को मनमानी नहीं करनी चाहिए."

घर तोड़ने के दौरान परिवार के घायल होने पर भड़के ग्रामीण

आजाद आदिवासी के घर गिराने की घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासनिक अमले को मौके से खदेड़ दिया. गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव कर वाहनों के कांच फोड़ दिए. फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. घटना में एडिशनल एसपी की गाड़ी सहित कई पुलिसकर्मियों के वाहनों में तोड़फोड़ हुई है और वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची जेसीबी मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

एसपी रजत सकलेचा ने बताया, "ग्रामीणों के द्वारा पथराव हुआ है, एडिशनल एसपी की गाड़ी सहित नायब तहसीलदार की गाड़ी और जेसीबी के कांच टूटे हैं. मौके पर पुलिस बल तैनात है, आगे की कार्रवाई चल रही है."