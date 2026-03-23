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शहीद दिवस पर आदिवासियों ने PM मोदी को लिखे खत- घर-संसार लुटने से बचाओ

छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी घर-जमीन उजड़ने की आशंका से घबराए. लगातार विरोध प्रदर्शन.

Chhatarpur Tribals protest
आदिवासियों का पीएम मोदी को खत- घर-संसार लुटने से बचाओ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:21 PM IST

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छतरपुर : मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की प्यास बुझाने और सिंचाई को नया आयाम देने का दावा कर शुरू की गई केन-बेतवा लिंक परियोजना से आदिवासी बेहद नाराज हैं. अपनी जड़ों से उजड़ने के डर और हक की लड़ाई के लिए कई दिनों से हजारों आदिवासी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे. सोमवार को शहीद दिवस पर किसानों ने फिर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई. आदिवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में न्याय दिलाने की मांग की है.

कई बार हो चुके हैं उग्र प्रदर्शन

अब तक केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीण कई बार जंगी आंदोलन कर चुके हैं. इस दौरान कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुईं. शहीद दिवस पर आदिवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर अपने हक के लिए लड़ने का संकल्प लिया. आदिवासियों ने पीएम मोदी को खत लिखकर अपनी मांगें उठाईं. आदिवासियों की मांग है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांगें नही मान रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है.

Chhatarpur Tribals protest
प्रति एकड़ मुआवजा 10 लाख देने की मांग (ETV BHARAT)

मुआवजे में खिलवाड़ करने का आरोप

सिलावट गांव में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने बताया "परियोजना के तहत आदिवासियों की पूरी जिंदगी प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके बदले उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है. न जमीन का सही मुआवजा मिल रहा है, न पेड़ों और कुओं का, बल्कि किसानों की जमीन बिना भुगतान के ही अधिग्रहीत कर ली जा रही है. कोई सुनने वाला नहीं है."

प्रति एकड़ मुआवजा 10 लाख देने की मांग

अमित भटनागर का कहना है "जब भी ग्रामीण अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन्हें डराया ओर धमकाया जाता है. कई लोगों पर फर्जी केस दर्ज किए गए हैं और लाठी, डंडों के बल पर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन पिछले 4 साल से सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई."

परियोजना प्रभावित रविन्द्र सिंह कहते हैं "सिलावट ओर कदवा की 90 प्रतिशत जमीन जा रही है, लेकिन मुआवजा 3 लाख एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है. वास्तविक 10 लाख एकड़ के रेट है. इसी हिसाब से मुआवाजा मिलना चाहिए."

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