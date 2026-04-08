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केन बेतवा बांध स्थल पर जनसंग्राम, दिल्ली जाने से रोकने पर आंदोलनकारियों में आक्रोश

छतरपुर में आदिवासी किसानों का धरना, दूसरे दिन भी ठप रहा केन वेतवा लिंक परियोजना का काम.

CHHATARPUR PROTESTERS STRIKE
केन बेतवा बांध स्थल पर जनसंग्राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
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छतरपुर: सूखे बुदेंलखंड की प्यास बुझाने के लिए चल रही केन वेतवा लिंक परियोजना का अब विरोध उग्र रूप लेता जा रहा है. अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे योजना से प्रभावित आदिवासी, किसानों और ग्रामीणों को प्रशासन ने सख्ती कर रास्ते में ही रोक दिया. जिसके बाद आदिवासी किसानों ने बांध स्थल पर ही जनसंग्राम शुरू कर दिया है. प्रदर्शन के कारण बुधवार को दूसरे दिन भी 44,000 करोड़ की परियोजना का काम ठप रहा और स्थल पर हजारों की तादात में ग्रामीण धरने पर बैठ गए.

हजारों किसान बांध स्थल पर धरना पर बैठे

बीते दिनों केन वेतवा से प्रभावित आंदोलनकारियों को दिल्ली जाकर अपनी बात रखने से रोके जाने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है. आंदोलन की अगुवाई कर रहे समाजसेवी अमित भटनागर ने बताया, "आंदोलनकारियों को जगह-जगह रोका गया, प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि उनके द्वारा इकट्ठा किया गया राशन भी छीन लिया गया. इस कार्रवाई के विरोध में हजारों आदिवासी किसान, अब बांध स्थल पर ही धरना दे रहे हैं और 2 दिनों से काम को बंद करवा दिया गया है."

दिल्ली जाने से रोकने पर आंदोलनकारियों में आक्रोश (ETV Bharat)

5 अप्रैल से जारी है आंदोलन

छतरपुर जिले के बिजावर अनुविभाग में केन बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा था. बांध निर्माण स्थल पर गांव के किसानों ने पहुंचकर काम बंद करवा दिया. अमित भटनागर कहते हैं, "जब तक मांगे नहीं पूरी होगी, निर्माण नहीं होगा. आंदोलन में आदिवासी किसान, विशेष रूप से महिलाएं, केन-बेतवा लिंक परियोजना के मुख्य बांध स्थल पर बैठे हैं. हाथों में तख्ती लेकर 5 अप्रैल से ही आदिवासी महिलाओं ने बांध स्थल पर आंदोलन शुरू कर दिया था."

Chhatarpur protesters Strike
धरनास्थल पर खाना पकाते आंदोलनकारी (ETV Bharat)

प्राशासन की समझाइश नहीं माने आंदोलकारी

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा "यह आंदोलन अब केवल विरोध नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और अस्तित्व की रक्षा की आर-पार की लड़ाई बन चुका है." आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे पीछे नहीं हटेंगे. वहीं, प्रशासन के द्वारा आंदोलनकारी से बातचीत करने सटई तहसील के तहसीलदार इंद्र कुमार गौतम प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने लोगों से बातचीत कर समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने.

जेसीबी के आगे खड़ी होकर महिलाओं ने बंद कराया काम

अमित भटनागर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "शासन-प्रशासन द्वारा लगातार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं. कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. वहीं, मौके पर चल रहे काम को महिलाओ ने जेसीबी के आगे खड़े होकर बंद करवा दिया है. वहीं, पुलिस बल भी मौके पर तैनात है.

Chhatarpur Ken Betwa dam protests
हजारों की संख्या में आंदोलनकारी बांध स्थल पर धरना में बैठे (ETV Bharat)

न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

वहीं, केन वेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर ओर पन्ना जिले से निकली केन नदी पर ढोढन बांध बनाया जा रहा है. इसके अलावा दोनों नदियों को जोड़ने के लिए नहर का भी निर्माण होगा, जिसमें 2 किमी की टनल भी बनाई जाएगी. समाजसेवी अमित भटनागर कहते हैं, "हमको दिल्ली जाने से रोका गया. हम आंदोलन करने जा रहे थे. हम लोगों की जल, जंगल, जमीन सब कुछ छीना जा रहा है. जिसके लिए न ग्राम सभा हो रही, न आम सभा हो रही. बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन चलता रहेगा."

Ken Betwa dam work stopped
महिलाओं ने बंद कराया काम (ETV Bharat)

इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार इंद्र कुमार गौतम ने बताया, "लगातार समझाईश दी जा रही है. बात चल रही है, जो उचित मांगे हैं वह पूरी की जाएंगी और जल्द ही काम शुरू होगा."

Delhi going protesters stopped
दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका (ETV Bharat)

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