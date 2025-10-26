छतरपुर में मुक्ति पाने नदी-तालाब श्रीकृष्ण को ढूंढ रहीं महिलाएं, कार्तिक में जल निवास करते हैं विष्णुजी
छतरपुर में कार्तिक माह में भगवान की भक्ति में लीन महिलाएं, श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए महिलाएं रख रहीं व्रत, भजन कीर्तन जारी.
छतरपुर: कार्तिक माह का महीना हिन्दू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है. मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं. महिलाएं कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर व्रत करती हैं, ताकि उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके और पापों से मुक्ति मिले. इस व्रत का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है. छतरपुर के ग्रामीण सहित शहरी इलाकों की महिलाएं एकत्रित होकर सुबह 4 बजे से भगवान की तलाश में घाट, नदी और तालाब में घूमती हैं और स्नान कर भगवान के भजन-कीर्तन में लीन रहती हैं.
छतरपुर में जारी है अनोखी परंपरा
कृष्ण भक्ति के पावन कार्तिक मास में महिलाएं कार्तिक स्नान कर भक्ति में लीन हैं. जिसकी बानगी ईशानगर क्षेत्र गहरवार में भी देखनों को मिली. श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए महिलाएं भगवान का व्रत कर रही हैं. ब्रह्म मुहूर्त में ही पवित्र नदी, तालाब में स्नान कर भगवान की पूजा-अर्चना कर भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं. कार्तिक मास में कृष्ण भक्त महिलाओं को ग्वाल रूपी भक्तों द्वारा रास्ते में रोक कर उनके साथ भजन-कीर्तन करने और उन्हें उपहार देने की परंपरा है.
विष्णु भगवान की भक्ति में लीन महिलाएं
इसी परंपरा को निभाते हुए रतनगढ़ी गहरवार के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर में पूर्व विधायक आशा रानी ने क्षेत्रवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना के लिए माथा टेका. इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण को खोजने के लिए महिलाएं इधर-उधर घूमती रहीं. सभी महिला कतकारियों को श्री कुमकुम, श्री तिलक व श्रंगार भेंट कर सभी के साथ नित्य कर उत्साहवर्धन करते हुए सभी को फलहार वितरित किया.
महिलाओं के साथ पूर्व विधायक ने किया नृत्य
इस दौरान महिलाओं और कलाकारों ने भजन-कीर्तन की शानदार प्रस्तुतियां दीं. एक दूसरे से भजनों के माध्यम से जमकर नोकझोंक हुई. कतकरी महिलाओं के साथ पूर्व विधायक भी नृत्य कर भगवान के भजन में डूब गईं. इस दौरान पूर्व विधायक आशा रानी, केशु राजा, रामेश्वर तिवारी, बड़े राजा तनुज दुबे संदीप तिवारी, विनोद तिवारी मानवेंद्र राजा सहित गांव की सैकडों कतकारी महिलाएं मौजूद रहीं.
क्यों रखती हैं महिलाए कार्तिक व्रत
छतरपुर के कथा वाचक पंडित गणेश बाजपेई बताते हैं, ''कार्तिक माह में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है. जीवन में समृद्धि और सुख-शांति आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्त होती है, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु की पूजा का विशेष समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं. यह महीना दान, व्रत और पूजा-पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस माह में किया गया स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देता है.''
क्या बोली कतकारी महिला
छतरपुर के ईशानगर में रहने वाली पूर्व विधायक आशारानी सिंह ने बताया, ''इस साल हम ने भी कार्तिक स्नान किया है. यह स्नान एक महीने चलता है. यह महीना बहुत पवित्र होता, सारी महिलाये हम सब मिलकर नदी, तालाब पर जाकर सुबह स्नान करते है और फिर भगवान के भजनों में लीन रहते हैं. यह आयोजन एक महीने चलता है.