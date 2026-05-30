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छतरपुर के जज साहब का प्रण, हफ्ते में एक दिन साइकिल पर सवार हो पेट्रोल फ्री करेंगे यात्रा

छतरपुर में जज साहब भी ईंधन बचाने साइकिल और ई-रिक्शा से ऑफिस पहुँचे. बोले सप्ताह में एक दिन साइकिल से आएंगे कोर्ट.

Chhatarpur Judges went court cycle
घर से साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे न्यायाधीश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 3:23 PM IST

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छतरपुर: वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील असर दिखने लगा है. छतरपुर जिले में जहां राजनेता, अधिकारी सहित केंद्रीय मंत्री उनकी अपील मानते दिखे तो आज छतरपुर न्यायालय के न्यायाधीश भी अपने सरकारी निवास से अदालत तक साइकिल चला कर पहुँचे. न्यायाधीशों ने घरों से कोर्ट तक की साइकिल से यात्रा करते हुए ईंधन बचाने का संदेश दिया.

न्यायाधीशों ने घर से कोर्ट तक साइकिल चलाकर ईंधन बचाने का दिया संदेश

न्यायाधीश रविंदर सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा, "साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, बल्कि यह पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त है. इसके अलावा इससे ईंधन की भी बचत होती है, जिसके लिए देश को बहुमूल्य संचित निधि (डॉलर) खर्च करनी पड़ती है."

हफ्ते में एक दिन साइकिल पर सवार हो पेट्रोल फ्री करेंगे यात्रा (ETV Bharat)

न्यायाधीश रविंदर सिंह ने कहा, "यह प्रयास केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि यदि संभव हुआ तो प्रत्येक शनिवार को सभी न्यायाधीश साइकिल से ही कोर्ट आया करेंगे. इसके साथ ही, जो न्यायाधीश साइकिल चलाना नहीं जानते हैं या जो महिला न्यायाधीश हैं, वे पैदल या वेटरी कार का उपयोग करके ईंधन की बचत में अपना योगदान देंगे."

हफ्ते में एक बार सभी को ईंधन बचाने का प्रयास करना चाहिए

कहा कि उन्होंने आखिरी बार साइकिल बचपन और अपने स्टूडेंट लाइफ (छात्र जीवन) में साइकिल चलाई थी. और आज लंबे समय बाद इस नेक काम के लिए दोबारा साइकिल पकड़ी है. हफ्ते में एक बार सभी को ईंधन बचाने का प्रयास करना चाहिए. इस दौरान छतरपुर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजेश देवलिया, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विष्णु सोलंकी, रजिस्ट्रार एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने टैक्सी एवं साइकिल से न्यायालय पहुंचकर ईंधन बचाने का संदेश दिया.

Last Updated : May 30, 2026 at 3:23 PM IST

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