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छतरपुर में भड़के जीतू पटवारी- डीएम साहब आपने अपमान किया, इसे जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा

केन-बेतवा परियोजना प्रभावितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की छतरपुर कलेक्टर से फोन पर गर्मागर्म बहस.

Jeetu Patwari angry collector
छतरपुर कलेक्टर पर भड़के जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर : ढौढन डैम स्थल पर केन-बेतवा परियोजना प्रभावितों का चिता आंदोलन जारी है. आंदोलनकारियों से मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी छतरपुर पहुंचे. जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों तक पहुंचने के लिए कई बैरियर लगा रखे हैं. जब जीतू पटवारी को आंदोलनकारियों तक पहुंचने से रोका गया तो वह भड़क गए. छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल से फोन पर जीतू पटवारी की तीखी नोकझोंक हो गई.

बांध प्रभावितों से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी

छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर सियासत गरमा गई है. प्रभावित ग्रामीणों से मिलने के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल से फोन पर तीखी बहस हुई. जीतू पटवारी ने कलेक्टर पर नाराज होते हुए कहा “डीएम साहब, आपका ये अपमान हमेशा याद रखूंगा. जब तक आप नौकरी करोगे, तब तक आज का दिन याद रखूंगा." इससे पहले जब जीतू पटवारी केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासियों, किसानों से मिलन के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे तो काफी गहमागहमी रही.

केन-बेतवा परियोजना प्रभावितों से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी (ETV BHARAT)

कलेक्टर के रवैये से कांग्रेस नेता नाराज

जीतू पटवारी ने छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल और प्रशासनिक व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की. उनका आरोप है कि बीजेपी के राज में अफसर बेलगाम हैं. छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है "कलेक्टर से मेरी भी बात हुई थी, लेकिन मुझे अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं दी गई तो जीतू पटवारी ने कलेक्टर पार्थ जैसवाल से बात की." कलेक्टर के इस व्यवहार से कांग्रेस नेताओं में काफी रोष देखा गया.

Jeetu Patwari angry collector
केन-बेतवा परियोजना के धरना स्थल पर जीतू पटवारी (ETV BHARAT)

केन-बेतवा लिंक परियोजना स्थल पर चिता आंदोलन

केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ एक बार फिर आदिवासियों, किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन शुरू हो गया है. आंदोलन की अगुआई करने वाले समाजसेवी अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण और भड़के हुए हैं. धरना स्थल पर फिर से चिताएं सज गई हैं. इन चिताओं पर लेटकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आंदोलन कर रहे हैं. फिर से शुरू हुए आंदोलन से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि अमित भटनागर को बाद में रिहा कर दिया गया.

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