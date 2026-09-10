ओवन में सिकाई, देसी घी में डुबकी, JBC की दाल बाटी खाने खिंचे चले आते हैं लोग, अधिकारियों के घर पार्सल
अपने जायके के चलते फेमस है छतरपुर की JCB वाली दाल बाटी, नेता से लेकर अधिकारी भी आते हैं खाने. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 5:11 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड का छतरपुर जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है. चाहे खजुराहो के मंदिर हो, बागेश्वर धाम का स्थल या बुंदेली खान-पान हो. लेकिन इन छतरपुर जिले में JCB की दाल बाटी की बात ही अगल है. इस दुकान पर दाल बाटी खाने के लिए नेता, अधिकारी, व्यापारी सहित आम और खास लोग रेस्टोरेंट पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.
दूर-दूर तक फेमस हुई JCB की दाल बाटी
बुंदेलखंड की संस्कृति विरासत में खान-पान का विशेष महत्व है. यही कारण है कि छतरपुर जिले में एक ऐसी दुकान है जिसकी दाल बाटी का स्वाद लोगों को अपनी ओर खींचता है. अगर आप को एक बार इस दुकान की दाल बाटी की लत लग गई तो छुड़ाना मुश्किल है. दरअसल छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के पन्ना रोड पर एक पुरानी जैल छोले भटूरे के नाम से दुकान है. जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म JCB के नाम से जानते हैं. इस दुकान पर शुद्ध घी से निर्मित दाल बाटी बनाई जाती है, जिसका स्वाद ऐसा की अगर कोई एक बार खा ले तो अपनी उंगलिया चाटता रह जाएगा.
अपनी ओर खींचता है दाल बाटी का स्वाद
पन्ना नाका के पास स्थित इस दाल बाटी की दुकान पर बुंदेलखंड के कई जिलों के लोग आते हैं. जैसे सागर, टीकमगढ़ पन्ना, महोबा, बांदा से आकार दाल बाटी खाकर उसका आनंद उठाते हैं. इस दुकान की दाल बाटी शुद्ध देसी घी में तली जाती है. JCB नाम की दुकान अपने अनोखे नाम के अलावा दाल बाटी के बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर है. इस दुकान पर सुबह 12 बजे से दाल बाटी खाने वालों की भीड़ लगती है. लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं.
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जिसने खाई, उसी ने उंगलियां चाटी
छतरपुर के रहने वाले संजय अवस्थी कहते हैं, ''JCB के यहां की दाल बाटी खाने का अलग ही मजा है. यहां पहले बाटी को ओवन में पकाया जाता है और फिर देसी घी में तला जाता है. जिसके कारण स्वाद और भी निखर के आता है.'' बुंदेली अंदाज में परोसी जाने वाली यह दाल-बाटी अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि छतरपुर के स्थानीय स्वाद की एक अलग पहचान बनती जा रही है. कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि, JCB की दाल-बाटी जिसने खाई, उसी ने उंगलियां चाटी.
खाने की क्वालिटी से समझौता नहीं
JCB दाल बाटी दुकान के संचालक विक्की जैन कहते हैं, ''मेरी दाल बाटी खाने के लिए आसपास के जिलों के लोग आते हैं. संडे को लाइन लगती है. नेता, अधिकारी, व्यापारी सभी आते हैं और जिले के बड़े बड़े अधिकारियों के घर पैक हो कर भी जाती है.'' वह कहते हैं हमारे रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता है. साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है. तभी लोग हमारे यहां खाने का लुत्फ उठाने आते हैं.''