डकैती के पैसों से हवन और यज्ञ, छतरपुर के जटाशंकर धाम की रोगटें खड़े कर देने वाली कहानी
छतरपुर के त्रिमूर्ति डकैतों ने लूट, अपहरण से मिले पैसों से किया था मंदिर का विकास, मुखबिरी करने वालों के काटते थे नाक और कान.
छतरपुर: घने जंगलों के बीच बने प्राचीन जटाशंकर धाम के निर्माण की दिलचस्प कहानी है. इस पावन स्थान पर कभी खूंखार त्रिमूर्ति डकैतों का डेरा रहता था. इन डकैतों का खौफ ऐसा था कि शाम होते ही इलाके में सन्नाटा पसर जाता था. इनकी दहशत पन्ना और दमोह सहित छतरपुर के आसपास के जिलों तक रहती थी. इन्हीं डकैतों ने जटाशंकर धाम का निर्माण करवाया था और लूट अपहरण के पैसों से हवन, यज्ञ, भंडारे पर खर्च करते थे.
त्रिमूर्ति डकैतों ने कराया था मंदिर का विकास
छतरपुर के बिजावर तहसील अंर्तगत जटाशंकर धाम में भोले नाथ का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीचो-बीच है. यह मंदिर कई रहस्यों को समेटे हुए है. जहां पहुंचने मात्र से शांति, सुकून का अनुभव होता है, लेकिन पुराने रहस्यों को सुन कर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं. क्योंकि इस मंदिर का विकास किसी साधु-संत या समाजसेवी ने नहीं करवाया, बल्कि खूंखार त्रिमूर्ति डकैतों ने करवाया था. यहां पर बनी मंदिर की सीढ़ियां, धर्मशाला सहित कई निशान उनकी दहशत की याद दिलाती है.
डकैती के पैसों से करवाते थे हवन-पूजन
त्रिमूर्ति डकैत मूरत सिंह, रामसिंह, पूजा बाबा की दहशत छतरपुर जिले के साथ पन्ना, दमोह और सागर तक फैली थी. ये डकैत अपहरण, लूट, करते थे और उन पैसों से मंदिर में हवन, पूजन, यज्ञ, भंडारा करवाते थे. त्रिमूर्ति डकैत भोलेनाथ के भक्त थे. इनका आतंक इतना था कि लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते थे.
श्रद्धालुओं से नहीं करते थे डकैती
मंदिर के पास पिछले 60 सालों से दुकान लगा रहे जयशंकर अग्रवाल बताते हैं कि "बिजावर से 11 किलोमीटर दूर आस्था का केंद्र जटाशंकर पर कभी घना जंगल, ऊंची पहाडियां थीं. इसलिए लोग यहां जाने से डरते थे. इसके साथ ही यहां खूंखार 3 डकैतों की गैंग फरारी काटते थे. डकैत जो धन लूटते थे, उसका अधिकांश हिस्सा मंदिर निर्माण में लगा दिया करते थे.
आज भी इस स्थान पर डकैतों के द्वारा बनवाई गई धर्मशाला, सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो ये गवाही देती हैं. कई सेठ साहूकारों ने भी डकैतों के डर से यहां पर विकास कार्य भी करवाया था. लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कभी डकैतों ने नहीं लूटा, चाहे वह अपने साथ कितना भी धन लेकर आते रहे हो."
मुखबिरी करने वालों की काटते थे नाक, कान
इतिहास के जानकार शंकर लाल बताते हैं कि "करीब 1946 में मूरत सिंह, रामसिंह और पूजा बाबा नाम से डकैतों का बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिले के इलाके में दबदबा था. लोग उनके डर से थर-थर कांपते थे. त्रिमूर्ति डकैत किसी का भी अपहरण कर लेते थे और अच्छी खासी फिरौती भी वसूलते थे.
क्षेत्र के सेठ-साहूकारों में त्रिमूर्ति डकैतों के नाम का खौफ था. दमोह जिला के छतरपुर वार्डर से लगे मडियादो, रजपुरा थाना क्षेत्र में कई अपहरण और लूट को अंजाम इन डकैतों के द्वारा दिया गया. ये तीनों डाकू मुखबिरी करने वालों को सजा भी ऐसी देते थे कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे. मुखबिरी करने वालों के नाक, कान काट दिए जाते थे."