जलविहार मेला में बुंदेली राई नृत्य ने बिखेरा जलवा, नगर पालिका अध्यक्ष संग CMO ने जमकर उठाया आनंद
छतरपुर के मेला ग्राउंड में ऐतिहासिक जलविहार मेला का आयोजन, दर्शकों के तालियों की गड़गड़ाहट से झूमा बुंदेलखंड. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:29 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड में दीवाली के पहले उत्सव शुरू होकर और दीवाली के बाद तक चलने की परंपरा है. जिसकी शुरूआत ऐतिहासिक मेला जलविहार से होती है. यह मेला सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की पहचान भी बनी हुई है. सैकड़ों साल पहले राजे-रजवाड़ों के दौर में शुरू हुई मेले की यह परंपरा आज भी पूरी शान-ओ-शौकत से जारी है.
छतरपुर के मेला ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी भव्य जलविहार मेले का आयोजन हुआ है. जहां देशभर से दुकानदार पहुंचे हैं. वहीं झूले, आकर्षक दुकानें, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम लोगों के मनोरंजन का खास आकर्षण बना हुआ है. वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन मेला जलविहार की रौनक और लोगों का उत्साह आज भी बरकरार है. आयोजन के 6वें दिन बुंदेली राई की प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया.
प्रजा को खुश करने मेला जल विहार का आयोजन
छतरपुर रियासत के महाराज अपनी प्रजा को खुश करने के लिए महल परिसर में मेला जलविहार का भव्य आयोजन करते थे. यह परंपरा अंग्रेजों के शासनकाल में भी जारी रहा है. जो आज छतरपुर की सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है, लेकिन अब यह परंपरा छतरपुर नगर पालिका निभा रही है और शहर में नगर पालिका द्वारा मेला जलविहार का भव्य आयोजन किया जा रहा है.
कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा
इस ऐतिहासिक मेला जलविहार में प्रतिदिन रात के समय बाहर से आए कलाकार अपनी शानदार अद्भुत और अलौकिक प्रस्तुति से लोगों का मन मोह रहे हैं. दिन में नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेद्र चौरसिया और सीएमओ माधुरी शर्मा ने नगर पालिका स्टाफ के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएमओ अध्यक्ष ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए झूला झूला और रात में बुंदेली राई का आनंद उठाया.
प्रसिद्ध लोक नृत्य राई का आयोजन
आयोजन के 6वें दिन बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई का आयोजन किया गया. जिसमें 6 नृत्यांगनाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नृत्यांगनाओं ने मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी. बुंदेली लोक राई नृत्य को देखने और आनंद लेने के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही. दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह वर्धन होता रहा, नगर पालिका प्रांगण लोक संगीत के सुरों से गुंजायमान रहा. अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया व गायक जित्तू खरे बादल और सहयोगियों का सम्मान किया गया.
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नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेद्र चौरसिया ने बताया, "जलविहार मेले की परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है. आयोजन राजा भवानी सिंह द्वारा महल परिसर में जनता को खुश करने और मनोरंजन के लिए लगवाया गया था. धीरे-धीरे मेले में आने वालों की संख्या बढ़ती गई, उसी हिसाब से बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है. अब इसका अयोजन नगर पालिका द्वारा किया जाता है. जिसमें रंगारंग आयोजन के साथ, बुंदेली संस्कृति, कला, कल्चर सहित हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता है."