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जलविहार मेला में बुंदेली राई नृत्य ने बिखेरा जलवा, नगर पालिका अध्यक्ष संग CMO ने जमकर उठाया आनंद

जलविहार मेला में बुंदेली राई नृत्य ने बिखेरा जलवा ( ETV Bharat )

छतरपुर: बुंदेलखंड में दीवाली के पहले उत्सव शुरू होकर और दीवाली के बाद तक चलने की परंपरा है. जिसकी शुरूआत ऐतिहासिक मेला जलविहार से होती है. यह मेला सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की पहचान भी बनी हुई है. सैकड़ों साल पहले राजे-रजवाड़ों के दौर में शुरू हुई मेले की यह परंपरा आज भी पूरी शान-ओ-शौकत से जारी है.

छतरपुर के मेला ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी भव्य जलविहार मेले का आयोजन हुआ है. जहां देशभर से दुकानदार पहुंचे हैं. वहीं झूले, आकर्षक दुकानें, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम लोगों के मनोरंजन का खास आकर्षण बना हुआ है. वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन मेला जलविहार की रौनक और लोगों का उत्साह आज भी बरकरार है. आयोजन के 6वें दिन बुंदेली राई की प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया.