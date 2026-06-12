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छतरपुर में जल जीवन मिशन योजना बनी अजूबा, नलों से पानी की जगह निकल रही हवा

छतरपुर के कई गांवों में भीषण पेयजल संकट ( ETV BHARAT )

छतरपुर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर रामटौरिया गांव में जल जीवन मिशन योजना फेल दिख रही है. यहां नलों से पानी की जगह हवा निकल रही है. ग्राम पंचायत रामटौरिया के वार्ड नंबर 1, 12 और 14 में रहने वाले लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. जल जीवन मिशन द्वारा सुजारा बांध परियोजना के तहत नल कनेक्शन दिए गए, लेकिन आज तक इनमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी. ग्रामीण मीलों दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं.

छतरपुर : केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है. सरकार करोड़ों का बजट खर्च कर रही है. नल जल योजना में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है. छतरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर जल जीवन मिशन योजना की पोल खोल रही है. कई गांवों में टंकी बनाकर घरों तक नल कनेक्शन भी दिए गए लेकिन नलों से पानी नहीं निकल रहा है. भीषण गर्मी में दूर से पानी लाने को ग्रामीण मजबूर हैं.

सुबह से लेकर रात तक पानी की जुगाड़

गांव में सुबह से लेकर रात तक हर कोई पानी के लिए घूमता दिखाई देता है. चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या महिला हो, सभी पानी के लिए दूर-दूर जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि पानी न देने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों से वसूली की जा रही है. ग्रामीण महिला गेंदा बाई ने बताया "पंचायत के अधिकारी पानी दिए बिना ही 3000 से 5000 तक की वसूली कर रहे हैं."

छतरपुर के रामटौरिया में पेयजल संकट (ETV BHARAT)

बड़ामलहरा SDM ओर छतरपुर कलेक्टर से शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही है, तो वहीं जो नल पानी देते भी हैं तो उनका हाल ऐसा है कि घंटों में एक डिब्बा भी पानी नही निकलता.

पानी मिलता नहीं, वसूली के नोटिस मिलते हैं

सुबह से लेकर रात तक पानी की जुगाड़ (ETV BHARAT)

रामटौरिया की रहने वाली सुनीता ने बताया "जब से नल लगा तो पानी नहीं आ रहा. बहुत परेशान हैं. कोई सुनवाई नहीं हो रही है." ग्रामीण मनोज बताते हैं "समस्या बहुत गंभीर है. जब से बांध सुजारा से नल लगे हैं, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पंचायत के अधिकारी सिर्फ वसूली करने आते हैं. कोई सुनने वाला नहीं है." इस मामले में जल निगम के अधिकारी अनमोल कोचर का कहना है "बड़ा मलहरा और घुवारा के 119 गांवों को पानी दे रहे हैं, बाकी योजना के तहत कार्य चालू है. इस वर्ष के अंत तक अधिकांश घरों में पानी पहुंचने लगेगा."