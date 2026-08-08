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लेडीज टॉयलेट जाने का शौकीन स्कूल प्रिंसिपल दिखाता था धौंसपट्टी, कमिश्नर ने कर दी छुट्टी

कमिश्नर सागर संभाग के आदेशानुसार, प्राचार्य बसन्तलाल प्रजापति का यह कृत्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग का प्रतीक है. यह म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (I)(II)(III) का सीधा उल्लंघन है. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

ईशानगर के शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य बसन्तलाल प्रजापति को स्कूल में छात्राओं का टॉयलेट इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कलेक्टर छतरपुर के जांच प्रतिवेदन पर की है.

छतरपुर: शासकीय स्कूल में छात्राओं का टॉयलेट इस्तेमाल करने पर प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन पर सागर कमिश्नर ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की. मामला ईशानगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. यहां छात्राओं ने जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की थी कि प्राचार्य महिला शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और मना करने पर कई तरह की धमकियां देते हैं.

प्राचार्य बसन्तलाल प्रजापति निलंबित (ETV Bharat)

छात्राओं ने जनसुनवाई में की थी शिकायत

ईशानगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जुलाई माह में छतरपुर कलेक्टर से जनसुनवाई में शिकायत की थी. छात्राओं ने आवेदन में लिखा था कि स्कूल में पुरुष टॉयलेट होने के बावजूद स्कूल प्राचार्य बसन्तलाल प्रजापति महिलाओं के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा भी महिला शिक्षिकाओं और स्टॉफ की कई शिकायतें उनके खिलाफ की गई थीं. मना करने पर स्टाफ और छात्राओं को कई प्रकार की धमकियां दी जाती हैं.

कलेक्टर ने शिकायत मिलते ही करवाई मामले की जांच

जनसुनवाई में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा के द्वारा इस पूरे मामले की जांच करवाई गई और सही पाए जाने पर सागर कमिश्नर को निलंबित के लिए पत्र भेजा गया था. यह पत्र, जांच प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा 15 जुलाई 2026 को प्राचार्य बसन्तलाल प्रजापति के खिलाफ शिकायतों के आधार पर भेजा गया था.

जांच समिति को मिली थीं गंभीर अनियमितताएं

कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में प्राचार्य के खिलाफ कई गंभीर अनियमितताएं और आरोप सिद्ध पाए गए थे. इसमें विद्यालय में पुरुष टॉयलेट उपलब्ध होने के बावजूद प्राचार्य द्वारा बालिकाओं के टॉयलेट का उपयोग किया जाता था. इसके अलावा महिला शिक्षिकाओं और अन्य कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जाता था. स्कूल में पदस्थ महिला कर्मचारियों और अन्य स्टाफ को परेशान कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. उनका वेतन रोकना और योजनाओं का लाभ नहीं देने जैसी कई मामलों की शिकायत के बाद जांच की गई थी. जिसमें गंभीर अनियमितताएं मिली थीं.

गुना में भी सामने आया लेडीज टॉयलेट के इस्तेमाल का मामला

गुना के शासकीय पीजी कॉलेज से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां लेडीज टॉयलेट से बाहर निकलते एक युवक का वीडियो सामने आने के बाद छात्र और छात्राओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया. यह वीडियो 6 अगस्त को सर्कुलेट हुआ. इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासकीय विधि महाविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और इसे अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है.

एबीवीपी ने अतिथि ग्रंथालय कर्मी को निलंबित करने की मांग की (ETV Bharat)

एबीवीपी ने अतिथि ग्रंथालय कर्मी को निलंबित करने की मांग की

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अंकित शर्मा का आरोप है कि वीडियो में दिख रहा शख्स गुना के पीजी कॉलेज में पदस्थ अतिथि ग्रंथालय कर्मी डॉ. मोहम्मद शाकिर है. यदि उपलब्ध वीडियो एवं जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों से आरोप सत्य सिद्ध होते हैं, तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. जांच पूर्ण होने तक अतिथि ग्रंथालय कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए.

गुना में भी सामने आया लेडीज टॉयलेट के इस्तेमाल का मामला (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में छात्राओं की गरिमा, निजता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. महाविद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में एबीवीपी ने कॉलेज बंद करने जैसे आंदोलन करने की चेतावनी दी है.