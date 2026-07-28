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खजुराहो से निकली विश्व शांति, प्रेम और क्षमा यात्रा!, यूरोप में सनातन परंपरा का दे रही संदेश

भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर खजुराहो के पंडित सुधीर शर्मा विश्व दौरे पर निकले हैं. वह सनातन जीवन मूल्यों, विश्व बंधुत्व और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के दिव्य संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं. अब यूरोप के एक और महत्वपूर्ण देश में भारतीय आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश फैला रहे हैं.

छतरपुर: इंटरनेशनल कल्चर सेंटर के प्रमुख पंडित सुधीर शर्मा 9 जुलाई से 9 अक्टूबर तक विश्व शांति, प्रेम एवं क्षमा यात्रा पर हैं. 24 जुलाई से वह उत्तरी यूरोप के मनमोहक एवं आधुनिक देश एस्टोनिया में 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं. यहां महात्मा गांधी के शांति एवं अहिंसा के आदर्शों वाले देश एस्टोनिया में भारतीय संस्कृति का ध्वज लहराया एवं वैदिक अनुष्ठानों से विश्व शांति का संदेश दिया.

राजधानी टालिन में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित

पंडित सुधीर शर्मा ने एस्टोनिया का जिक्र करते हुए कहा, "एस्टोनिया उन यूरोपीय देशों में शामिल है, जहां महात्मा गांधी के शांति, अहिंसा और मानवता के आदर्शों का सम्मान किया जाता है. राजधानी टालिन में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है, जो भारत और एस्टोनिया के सांस्कृतिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित एस्टोनिया अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण और अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्था के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है."

यूरोप में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार (ETV Bharat)

आध्यात्मिक यात्रा विश्व शांति, प्रेम एवं क्षमा को समर्पित

देश का लगभग आधा भाग घने वनों से घिरा है. यहां 2,000 से अधिक द्वीप, हजारों झीलें, शांत नदियां, प्राकृतिक दलदली क्षेत्र (बॉग्स) तथा मनोहारी समुद्री तट प्रकृति की अद्भुत छटा प्रस्तुत करते हैं. हरियाली, निर्मल वातावरण और शांत जीवनशैली इस देश को यूरोप के सबसे आकर्षक देशों में स्थान दिलाती है. पांच दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा विश्व शांति, प्रेम एवं क्षमा के संकल्प को समर्पित है.

हवन-पूजन, विश्व शांति यज्ञ (ETV Bharat)

हवन-पूजन, विश्व शांति यज्ञ

इस दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार, हवन-पूजन, विश्व शांति यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चार एवं विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं, इन आयोजनों में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए, जिन में उत्साह देखा गया है. यहां के रहवासी भी भारतीय संस्कृति, योग, अध्यात्म और सनातन परंपराओं से परिचित हुए हैं.

भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम्

खजुराहो की मतंगेश्वर सेवा समिति, दद्दा जी इंटरनेशनल कल्चर सेंटर के प्रमुख पंडित शर्मा कहते हैं कि आज विश्व शांति, प्रेम और क्षमा का संदेश संपूर्ण मानवता की आवश्यकता है. भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र "वसुधैव कुटुम्बकम्" सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की प्रेरणा देता है और यही संदेश विश्व शांति, प्रेम एवं क्षमा यात्रा के माध्यम से विभिन्न देशों तक पहुंचाया जा रहा है.

महात्मा गांधी को किया नमन (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग

इस पांच दिवसीय आयोजन को सफल बनाने में एस्टोनिया नागरिकों का विशेष सहयोग मिल रहा है. भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इनके सहयोग से स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में इस विश्व शांति, प्रेम एवं क्षमा यात्रा से जुड़ रहे हैं और वैदिक अनुष्ठानों में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर रहे हैं.

इससे पहले यह यात्रा इटली के विश्वप्रसिद्ध शहर वेनिस के समीप स्थित शांता मार्गरीता (काउर्ले) पहुंची थी. समुद्र तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग स्थापित कर भारत के 18 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीकात्मक रुद्राभिषेक किया गया था. श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कर विश्व शांति, मानव कल्याण और समस्त सृष्टि के मंगल की प्रार्थना की गई थी.