इंस्टा पर पनपा इश्क बना तूफानी, पति व 4 बच्चों को छोड़ आशिक के साथ महिला फुर्र
छतरपुर में बीवी की बेवफाई से आहत पति ने एसपी से लगाई गुहार. कैसे भी हो, मेरी पत्नी को वापस ला दो, बच्चे रोते हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:50 PM IST
छतरपुर : छतरपुर में एक और अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला सामने आया है. एक महिला अपने 4 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई. युवक से महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई और प्यार में बदल गई, इश्क ऐसा हुआ कि महिला ने अपने मासूम बच्चों से मुंह मोड़ लिया. अब परेशान पति पुलिस के चक्कर काट रहा है. पति का कहना है कि ऐसी बेवफा पत्नी के बगैर वह तो जी लेगा लेकिन बच्चे उसे बहुत याद करके रो रहे हैं.
पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार
छतरपुर के कोतवाली थाना के कांटी गांव निवासी मूलचंद अहिरवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित पति मूलचंद अहिरवार ने बताया "उसकी पत्नी 30 मार्च 2026 को यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपनी ढाई साल की बेटी की दवाई लेने जिला अस्पताल जा रही है, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी. उसकी पत्नी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर बृजेश अहिरवार नामक युवक से हुई थी. दोनों के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही थी,ओर प्यार परवान चढ़ गया."
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महिला अपने प्रेमी के साथ रील पोस्ट कर रही है
पीड़ित पति मूलचंद ने अपनी पत्नी को सभी जगह तलाश की, जब कहीं नहीं मिली तो पता चला वह बृजेश के साथ फरार हो गई है. महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी फोटो और रील इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं. महिला के 5 बच्चे हैं, एक बच्ची को महिला अपने साथ ले गई.
पीड़ित पति मूलचंद अहिरवार ने बताया "वह मजदूरी करने दिल्ली गया था. घटना के कुछ दिन पहले ही घर आया था. उसने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पत्नी के भागने के बाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है." वहीं, एडिशनल एसपी आदित्य पटले का कहना है "गुमशुदगी दर्ज की गई है. महिला की दस्तयाब करके के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."