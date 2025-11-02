ETV Bharat / state

इंडिया की जीत के लिए छतरपुर में हवन-पूजन, क्रांति गौड़ के गांव में चल रहा सुंंदरकांड

छतरपुर: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा है. यह मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्‍टेडियम में दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से शाम 4.30 मिनट पर शुरू हुआ. वहीं दूसरी ओर महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ के छतरपुर के घुवारा गांव में हवन पूजन का दौर जारी रहा. इस दौरान क्रिकेटर के सगे संबंधियों के साथ गांव वालों ने टीम इंडिया की जीत के लिए आहुतियां दी. इस कार्यक्रम में छतरपुर के समाज सेवियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

आज देश में क्रिकेट के प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप का फाइनल मुकाबला चल रहा है. इस मुकाबले पर देश दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की नजर भी बनी हुई है. बारिश के चलते करीब 2 घंटे की देरी से मैच शुरू हुआ था. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के दोनों टीमें मैदान में उतरी हैं.

क्रांति गौड़ के गांव में चल रहा सुंंदरकांड (ETV Bharat)

सेमीफाइनल में बेटियों ने रचा इतिहास

इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में इतिहास रचते हुए 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. भारत वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में बस एक कदम दूर है. आज पता चल जाएगा जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है. इस टूर्नामेंट में भारतीय युवा गेंदबाज क्रांति गौड़ अब तक अपनी गेंदबाजी से काफी शानदार प्रदर्शन दिखा चुकी हैं.

मंदिरों में चल रहा सुंदरकांड का पाठ

छतरपुर के छोटे से गांव घुवारा की रहने वाली 22 साल की क्रांति गौड़ के गांव में समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत के लिए हवन यज्ञ और पूजा पाठ कर रहे हैं. वहीं छतरपुर के प्रसिद्ध प्राचीन संकट मोचन मंदिर में हवन पूजन के साथ जीत के लिए आहुतियां डाली गईं. इसके अलावा क्रांति गौड़ के गांव घुवारा में एक बड़ी स्क्रीन लगाकर लोग मैच देख रहे हैं. समाजसेवी राजेंद्र अग्रवाल ने बताया, "भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत और क्रांति गौड़ के शानदार प्रदर्शन के लिए मंदिर में सुंदरकांड किया जा रहा है.