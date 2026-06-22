अवैध हथियारों का सौदागर समाजवादी पार्टी नेता! पिस्टल के साथ कारतूसों का जखीरा जब्त
छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग को दबोचा. समाजवादी पार्टी नेता सहित 4 लोग गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 2:48 PM IST
छतरपुर : छतरपुर में एक बार फिर अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है. पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता सहित उसके साथियो को धर दबोचा. थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खरीद-फरोख्त से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश किया. पुलिस ने क्रेता और विक्रेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर अवैध पिस्टल, दो लोडेड मैगजीन, एक देशी कट्टा, 74 जिंदा कारतूस, लाइसेंस तथा वारदात में प्रयुक्त लग्जरी कार सहित करीब 11 लाख रुपये का सामान जब्त किया है.
कार की तलाशी में मिले अवैध हथियार
SP रजत सकलेचा के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को नौगांव रोड स्थित एक टायर एजेंसी के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी. टीआई सतीश सिंह ने बताया "पुलिस टीम के साथ कार की घेराबंदी कर पकड़ा. जब कार की तलाशी ली तो उसमें बैठे दो युवकों के पास से अवैध पिस्टल और नौ-नौ कारतूस ने लोडेड दो मैगजीन बरामद हुईं."
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरेंद्र प्रताप सिंह परमार निवासी मझगवां मेमार, थाना सिमरिया जिला पन्ना तथा प्रिंस परमार निवासी खिरवा, थाना अमानगंज जिला पन्ना के रूप में हुई.
हथियारों के सौदागरों के नाम बताए
पूछताछ में दोनों ने हथियार विक्रेता का नाम बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने विकास सिंह उर्फ खुत्रू निवासी ग्राम बमारी, थाना बमीठा को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा और 15 कारतूस भी बरामद किए गए गए. विकास सिंह से पूछताछ के दौरान कारतूस सप्लाई करने वाले पूर्व BSP व पूर्व बिजावर विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और लोहिया वाहिनी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं निजामुद्दीन उर्फ गुड्डे खान निवासी राजनगर का नाम सामने आया.
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आरोपियों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज
पुलिस ने गुड्डे खान को गिरफ्तार कर अवैध रूप से विक्रय किए जा रहे 50 नग 315 बोर के कारतूस एवं लाइसेंस बरामद किए. पुलिस के अनुसार आरोपी विकास सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों से जुड़े 06 मामले दर्ज हैं. वहीं, निजामुद्दीन उर्फ गुड्डे खान पर जुआ और मारपीट के दो तथा हरेंद्र सिंह पर मारपीट और अवैध वसूली का एक मामला पूर्व से दर्ज है. सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है.