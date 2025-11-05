ETV Bharat / state

रोहिणी से क्रांति बनने का सफर,जानें क्रिकेट में कैसे भूचाल लेकर आई छतरपुर की छोरी

क्रांति की क्रिकेट की शुरुआत आज से महज 8 साल पहले अपने ही गांव में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट से हुई थी. जब आयोजकों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में एक महिला टीमों का मैच रखा था. इसमें एक टीम छतरपुर के नौगांव की थी और एक टीम सागर की गौर क्रिकेट अकादमी से पहुंची थी. लेकिन सागर की टीम में एक खिलाड़ी कम होने के कारण गौर क्रिकेट अकादमी के कोच की नजर घुवारा के क्रिकेट ग्राउंड पर शैडो प्रैक्टिस कर रही रोहिणी पर पड़ी तो उसे खेलने का मौका दिया. रोहिणी ने उस मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद फिर पीछे मुडकर नहीं देखा.

सागर/छतरपुर: आईसीसी वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 भारतीय टीम के जीतने के बाद देश की बेटियों की चारों तरफ वाहवाही हो रही है. मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ ने भी भारतीय टीम की इस सफलता में अपने हुनर का जलवा बिखेरा है. छतरपुर जिले के घुवारा की रहने वाली क्रांति की आज चारों तरफ चर्चा हो रही है. क्रांति के इस मुकाम पर पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है और कम लोगों को ही पता होगा कि क्रांति पहले रोहिणी नाम से जानी जाती थीं. क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद वो क्रांति कहलाने लगी और आज पूरी दुनिया में जलवा बिखेर रही है.

सागर के कैंट इलाके में गौर क्रिकेट अकादमी चलाने वाले सोनू बाल्मीकि को रोहिणी के पीछे छिपी क्रांति को क्रिकेट की दुनिया में लाने का श्रेय दिया जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. बात 2017 की है, जब क्रांति गौड़ के पैतृक गांव घुवारा में शक्तिराजा अपने पिता की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट कराते थे. उन्होंने तय किया कि इस टूर्नामेंट में एक लड़कियों की टीमों के बीच भी मैच कराया जाएगा.

सागर की टीम पहुंची घुवारा

शक्तिराजा का मानना था कि लड़कियों का टूर्नामेंट कराने से उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. इसके लिए आयोजकों को एक टीम उनके गृह जिले छतरपुर के नौगांव में ही मिल गई, लेकिन मैच किससे कराया जाए. इसके लिए एक और टीम की जरूरत थी. ऐसे में आयोजकों को पता चला कि सागर के कैंट इलाके में गौर क्रिकेट अकादमी है, जहां लड़कियां भी क्रिकेट सीखती हैं और उनकी टीम भी है. तब शक्तिराजा ने गौर क्रिकेट अकादमी के संचालक सोनू बाल्मीकि से संपर्क किया और अपनी टीम को घुवारा (छतरपुर) लाने के लिए कहा.

लड़कों के बीच खेलती थी क्रांति (ETV Bharat)

टीम की एक लड़की हो गई थी बीमार

सोनू बाल्मीकि इसके लिए तैयार हो गए और एक दिन पहले उन्होंने अपनी सभी 11 खिलाड़ियों को सुबह क्रिकेट अकादमी पहुंचने का संदेश भी दे दिया. लेकिन सुबह एक खिलाड़ी की तबीयत खराब हो गई और सिर्फ 10 महिला खिलाड़ी घुवारा पहुंची. टीम के कोच सोनू बाल्मीकि परेशान थे कि एक खिलाड़ी की कमी कैसे पूरी करें. इसी परेशानी में वो मैच के पहले क्रिकेट ग्राउंड में टहल रहे थे. तभी एक अच्छी कद काठी की लड़की पर उनकी नजर पड़ी, जो सामने से शैडो प्रैक्टिस करती नजर आ रही थी.

रोहिणी को सागर की टीम से खेलने का मिला मौका

सोनू बाल्मीकि ने देखा कि ये लड़की क्रिकेट के बारे में जानती है. उन्होंने तत्काल लड़की को रोका और नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रोहिणी बताया. जब क्रिकेट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो इसी ग्राउंड पर लड़कों के साथ खेलती हैं. क्रिकेट कोच सोनू बाल्मीकि ने रोहिणी को अपनी टीम से खेलने का ऑफर दिया और रोहिणी तैयार हो गईं.

शानदार प्रदर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा (ETV Bharat)

न जूते थे और न ही ड्रेस

रोहिणी मैच खेलने तैयार तो हो गई, लेकिन उसके पास न जूते थे और न ही क्रिकेट खेलने के लिए सफेद ड्रेस थी. जब सोनू बाल्मीकि ने रोहिणी से पूछा, तो उसने कहा कि वो अपने भैया के जूते पहन लेगी और जूते पहनने घर चली गई. सागर की टीम के पास एक खिलाड़ी का ड्रैस रखा हुआ था, तो उस ड्रेस को पहनकर रोहिणी ने मैच खेला.

2 छक्के के साथ बनाए 25 रन, 2 विकेट भी लिए

पहले नौगांव की टीम ने बैटिंग की और सागर की टीम को करीब 125 रनों का लक्ष्य दिया. इस मैच में रोहिणी ने गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी लिए. अपने घरेलू मैदान पर शानदार गेंदबाजी से रोहिणी ने सभी का दिल जीत लिया. जब सागर टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, तो कोच ने रोहिणी को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा. रोहिणी ने 25 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के भी लगाए. इस दौरान सारा घुवारा अपने गांव की लड़की का खेल देखकर रोहिणी-रोहिणी चिल्लाने लगा.

क्रांति के पास नहीं जूते और सफेद ड्रेस (ETV Bharat)

रोहिणी का शानदार प्रदर्शन ने बना दिया उसे क्रांति

इस टूर्नामेंट में लड़कियों का मैच जिसने भी देखा, सब रोहिणी की चर्चा करते नजर आए. इस दौरान लोग उसे क्रिकेट की क्रांति कहने लगे. वहां मौजूद स्थानीय पुलिस अधिकारी और आयोजकों ने तभी रोहिणी को आगे भेजने का फैसला किया और सागर की गौर क्रिकेट अकादमी के सोनू बाल्मीकि से अपनी अकादमी में प्रशिक्षण देने को कहा. रोहिणी के पिता मुन्नालाल जी से पूछा गया, तो उन्होंने भी हां भर दी. जिसके बाद क्रांति ने सागर की गौर क्रिकेट अकादमी आकर क्रिकेट की कोचिंग शुरू कर दी. इसके बाद उसका सागर की डिवीजनल क्रिकेट अकादमी में भी चयन हो गया और रोहिणी धीरे-धीरे क्रांति के नाम से मशहूर हो गईं.

गौर क्लब से ही रोहिणी ने खेला था पहला मैच (ETV Bharat)

बच्चों के लिए प्रेरणा बनी क्रांति

आज गौर क्रिकेट अकादमी जहां क्रांति ने शुरुआत में क्रिकेट की बारीकियां सीखी, कई बच्चे क्रिकेट की कोचिंग करते हैं. जिनमें क्रांति के साथ खेलने वाले और उनकी क्रिकेट देखने वाले बच्चे भी हैं. सब क्रांति के शानदार प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं. उन्हें संबल मिला है कि एक हमारे बीच की लड़की वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम का हिस्सा रही है.

शैडो प्रैक्टिस कर रही रोहिणी को मिला था टूर्नामेंट खेलने का मौका (ETV Bharat)

सभी चाहते हैं कि आगे वो भी क्रांति की तरह क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरे. क्रांति के साथ क्रिकेट खेल चुकी रागिनी बताती है कि "अभी भले क्रांति गेंदबाजी में जलवा बिखेर रही है, लेकिन जब हमारे साथ खेलती थी, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करती थी. वो एक तरह से ऑलराउंडर है." वहीं गौर क्रिकेट अकादमी की तनवी सूर्यवंशी और आन्या नामदेव ने बताया कि "वे भी आगे चलकर क्रांति की तरह भारतीय टीम से खेलना चाहती हैं."